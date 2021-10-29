Постановление администрации городского округа город Елец 28.10.2021 №1652 О работе в нерабочие, выходные и праздничные дни с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года

В целях обеспечения благоприятных условий для производительноготруда и отдыха, нормального функционирования жизнедеятельности,стабильной работы организаций, учреждений, предприятий всех формсобственности, в связи с нерабочими, выходными и праздничными днями с30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года, руководствуясь Трудовымкодексом РФ, Уставом городского округа город Елец, администрациягородского округа город ЕлецПОСТАНОВЛЯЕТ:1 Предупредить руководителей учреждений, организаций, предприятийвсех форм собственности о персональной ответственности за организациюустойчивой работы всех подведомственных подразделений и служб,направленной на жизнеобеспечение жителей городского округа город Елец(далее – город Елец).2 Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятийвсех форм собственности:2.1. Принять необходимые меры по приведению в порядок территорий,зданий и сооружений.2.2. Не допускать сбоя в работе предприятий с непрерывным цикломработы.2.3. Принять меры противопожарной безопасности, по своевременномутранспортному обслуживанию населения, сохранности материальныхценностей.2.4. Принять меры по предотвращению доступа посторонних лиц и впервую очередь детей и подростков к строительным машинам, механизмам,временным подстанциям и т. д. на строительных площадках и другихобъектах.

2.5. Представить до 29 октября 2021 года в администрацию городскогоокруга город Елец график дежурств в нерабочие, выходные и праздничныедни с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года.3 Рекомендовать руководителям филиала ОАО Липецкэнерго ЕлецкаяТЭЦ(Д.В. Поздняков),территориального участка ООО «Газпроммежрегионгаз Липецк» в г. Ельце (П.Ю. Анцупов), филиала МРСК Центра -Липецкэнерго(С.А. Морозов), Управлению коммунального хозяйстваадминистрации городского округа город Елец (А.Ю. Бричеев) принятьнеобходимые меры по бесперебойной подаче электроэнергии, газа, водыжителям города Ельца.4 МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца»(А.А. Колосову) при взаимодействии с МЧС, медицинской службойорганизовать контроль за недопущением аварийных ситуаций на химическихвзрыво – пожарных объектах.5 МБУ «Аварийно-спасательная служба» города Ельца (А.И. Черных)обеспечить готовность необходимых сил и средств к действиям привозникновении ЧС на территории города Ельца.6 Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Ельцу(С.А. Чаплыгин) обеспечить работу усиленных нарядов полиции по охранеправопорядка и безопасности движения в городе Ельце.7 Настоящее постановление опубликовать в Елецкой городскойобщественно – политической газете «Красное знамя» (Р.В. Демин).8 Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя главы администрации городского округа город ЕлецН.М. Родионова, и.о. заместителя главы администрации городского округагород Елец В.А. Хабибулина, заместителя главы администрации городскогоокруга город Елец Д.Н. Климова, управляющего делами администрациигородского округа город Елец О.Н. Чаплыгину.Глава городского округагород Елец Е.В. БоровскихОльга Валентиновна Разинкова 22356