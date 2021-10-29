«Работа России» поможет всем

Заявления для постановки на учет в центр занятости населения в качестве безработного теперь принимаются только в электронном виде через портал «Работа России»: с 1 июля 2021 года вступили в силу поправки в Закон «О занятости населения РФ».

Сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого понадобится устройство с выходом в Интернет и логин/пароль от входа в личный кабинет госуслуг. На «Работе России» — удобное и понятное меню, сайт пошагово проведет через все этапы подачи заявления. Разве что обязательным условием является наличие резюме на портале, но его можно заполнить по шаблону, который предлагает сайт. А уже следующим шагом, после предварительного телефонного разговора, станет встреча с инспектором центра занятости.

С работодателями полное взаимодействие через портал начнется с 1 января 2022 г. Но уже сейчас Елецкий городской центр занятости предлагает своим партнерам сопровождение при регистрации на «Работе России» — помогают консультациями, инструкциями и даже выездами на рабочее место.

Необходимо отметить, что для работодателей на портале созданы самые благоприятные условия. «Работа России» предлагает абсолютно бесплатную базу резюме. Чтобы заявить об имеющихся вакансиях, не нужно никуда ехать или звонить — достаточно заполнить простую форму на сайте. Кроме того, все отчеты для службы занятости тоже можно отправлять через портал. Зарегистрироваться на нем и с его помощью сотрудничать с Елецким городским центром занятости населения можно уже сейчас.

Подробную консультацию по регистрации на портале «Работа России» можно получить по телефонам: 8 (47-467) 5-26-07, 5-26-09.

