Всякий родится, да не каждый водить годится!

В Ельце отметили День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта (31 октября). Лучшие работники МБУ «Благоустройство» и ЕМУП «Автоколонна № 1499 получили за свой труд различные награды.

Водитель автобуса 1-го класса ЕМУП «Автоколонна № 1499» Ю. Я. Секретарев.

От имени администрации города работников муниципальных предприятий поздравил руководитель управления дорог, транспорта и благоустройства А. Ю. Бричеев. Вначале чествовали сотрудников МБУ «Благоустройство», шестеро из них получили грамоты от подразделения муниципалитета, возглавляемого Андреем Юрьевичем. Еще девятерым работникам «Благоустройства» вручили грамоты от предприятия.

Водители МБУ «Благоустройство» Ю. В. Мезинов и А. П. Скрипкин в торжественной обстановке получили от начальства ключи и номерные знаки от новеньких «ГАЗонов NEXT». Эти среднетоннажные красавцы-грузовики достались одним из самых опытных работников предприятия.

Почетными грамотами и благодарственными письмами различных инстанций, начиная от Минтранса РФ и заканчивая администрацией и профкомом ЕМУП «Автоколонна № 1499», были награждены около 40 работников этого предприятия. Кроме того, 10 водителям городских маршруток вручили нагрудные знаки «За безаварийную работу» I и II степеней.

Слесари по ремонту автомобилей С. А. Константинов и В. А. Крылов получили Почетные грамоты от главы администрации Липецкой области, благодарности от И. Г. Артамонова удостоились оператор по обработке перевозочных документов Г. М. Шаталова и водитель автобуса В. И. Якушин. Обладателями Почетных грамот от областного управления дорог и транспорта стали водители автобусов Д. А. Рожков, С. Н. Ефремов и диспетчер С. В. Тяпкина.

Благодарственным письмом от Липецкого областного Совета депутатов отмечен труд водителя автобуса А. А. Щукина, Почетной грамотой от главы Ельца — контролеров-диспетчеров М. И. Кузьминой и Е. А. Коротневой, водителей автобусов О. А. Гриднева и И. В. Шепелявцева.

Свыше 20 сотрудников автопредприятия награждены муниципальным управлением дорог, транспорта и благоустройства, а также руководством и профкомом ЕМУП.

Водитель автобуса 1-го класса ЕМУП «Автоколонна № 1499» Ю. Я. Секретарев, которому в преддверии профессионального праздника вручили благодарность от Минтранса РФ, трудится на предприятии уже четверть века. Начинал на «ЛиАЗе» в трудные 90-е, автоколонна тогда была одним из немногих крупных городских юрлиц, где люди могли рассчитывать на работу и стабильную зарплату. За первые годы молодой водитель изъездил все направления движения общественного муниципального транспорта, затем за ним закрепили маршрут № 7. Сейчас Юрий Ярославович за рулем своего МАЗ-103 на «четырнадцатом». Автобус сравнительно «свежий»: полунизкопольному «белорусу» — 2 года.

Несколько лет Ю. Я. Секретарев работал в автоколонне заместителем начальника по перевозкам (потом эту должность стали называть «начальник эксплуатации»). Следует отметить, что маршрутная сетка, по которой и сегодня ходит весь внутригородской общественный транспорт, — разработка Юрия Ярославовича.

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В ЕМУП «Автоколонна № 1499» с 25 октября новый директор — М. А. Минко. Максим Александрович окончил ЛГТУ по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». С 2007 года работал в ОЭЗ «Липецк», создавал гаражную инфраструктуру особой экономической зоны.