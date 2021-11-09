Вручили медаль за любовь к русскому слову

Актрисе драмтеатра «Бенефис» Лидии Баженовой вручили общественную литературную награду за развитие поэзии.

Лидия Баженова пишет стихи с 10 лет. Она дипломант премии «Образ» в специальной номинации «За художественное воплощение образа огня в поэзии». Девушка активно сотрудничает с издательствами поэтических сборников в Москве и Смоленске. В ее творчестве преобладает любовная, городская, пейзажная и философская лирика.

Союз писателей РФ вручил ей медаль «К 125-летию Сергея Есенина» с удостоверением и свидетельством на ее ношение.

— Приятно, что мою творческую работу отмечают и ценят. Буду с честью носить эту значимую медаль. Счастлива, что моя любовь к слову взаимна, — отметила Л. Баженова.