Сессия началась знакомством с новым депутатом

Как уже отмечалось в «Красном знамени», в зале заседаний администрации города прошла очередная 47-я сессия городского Совета депутатов.



Отголоски выборов

Началась сессия с поздравлений. Ее участники приветствовали аплодисментами своего нового коллегу в то время, когда председатель городского Совета депутатов В. Н. Никонов и глава Ельца Е. В. Боровских вручали Р. О. Долгову депутатские удостоверение и значок. Это событие стало следствием прошедших в сентябре выборов в областной Совет депутатов. В его состав вошли теперь бывшие депутаты городского Совета М. В. Толстопятов (от «Единой России») и А. В. Емельянов (от ЛДПР). Первый победил на выборах в одномандатном округе Ельца, второй вошел в состав областного парламента по итогам голосования по партийным спискам. В результате Руслан Олегович Долгов стал новым депутатом елецкого горсовета, заняв место выбывшего товарища по партии из ЛДПР. А вот место М. В. Толстопятова, которого избрали в горсовет в одномандатном избирательном округе № 3, остается незанятым — выборы в городской Совет депутатов пройдут уже следующей осенью, поэтому довыборы в этом округе проводиться не будут.

Происшедшие перемены в составе депутатского корпуса нашли отражение в том, что на сессии внесены изменения в решения городского Совета депутатов «О формировании составов постоянных комиссий Совета депутатов городского округа город Елец шестого созыва», «О регистрации фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа город Елец шестого созыва» и «О регистрации фракции «ЛДПР» в Совете депутатов городского округа город Елец шестого созыва».



О бюджете

На сессии внесены изменения в городской бюджет на текущий год. Его доходная часть увеличена более чем на 24,9 миллиона рублей. В основном за счет дотаций, субвенций и субсидий. Объем расходов возрос примерно на 26 миллионов. Из этой суммы более 9,5 миллиона рублей пойдет на повышение заработной платы отдельной категории работников бюджетной сферы по Указу Президента РФ. Свыше 6,3 миллиона рублей потратят на развитие системы общего и дошкольного образования, более 2,5 миллиона рублей — на устранение несанкционированных свалок, обработку территорий, где выявлены случаи заболевания ковидом, разработку документации по рекультивации земель, оказавшихся под свалками отходов, еще свыше 2,5 миллиона рублей — на уличное освещение. Дополнительно 620 тысяч рублей выделено на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Таким образом, в результате принятых изменений доходная часть бюджета превысила 2906 миллионов рублей, расходная — 2981 миллион рублей.



Об Общественной палате

Депутаты внесли изменения в положение «Об Общественной палате городского округа город Елец».

Этот орган местного самоуправления действует в нашем городе на общественных началах уже более 10 лет. И теперь меняется порядок его формирования. До этого половина палаты (10 человек) утверждалась главой города, другую составляли представители общественных объединений и некоммерческих организаций. Путем произведенных изменений численность Общественной палаты увеличена с 20 до 21 человека: одна треть (7 человек) теперь утверждается главой города, другая треть — городским Советом депутатов, еще треть — главой Ельца и городским Советом депутатов. Этот орган формируется по результатам проведения консультаций с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, в результате которых определяются жители Ельца, имеющие особые заслуги перед государством, обществом и нашим городом. Надо полагать, в результате изменений еще больше повысятся авторитет и вес городской Общественной палаты.

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На сессии внесены изменения в решение горсовета депутатов «О создании Контрольно-счетной комиссии города Ельца», утвержден прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Ельца на 2022 год. Рассмотрен ряд других вопросов, по которым приняты соответствующие решения.