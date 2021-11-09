Служба дни и ночи

Вчера елецкие правоохранители отпраздновали свой профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел РФ. Первая круглая дата для правоохранителей после масштабной реформы системы МВД: 10 лет назад милицию переименовали в полицию.

Младший сержант, полицейский взвода № 2 отдельной роты пат­рульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Ельцу Максим Гришин.

Для елецких блюстителей правопорядка это десятилетие отмечено еще и знаменательным событием: горотдел полиции в 2015 году справил новоселье. Комплекс новых зданий ОМВД России по г. Ельцу в микрорайоне Александровском состоит из трехэтажного административного здания, двухэтажных зданий подразделения ГИБДД, криминалистической лаборатории, боксов для легковых автомобилей, вольеров для служебных собак, спортивного корпуса. В этом комплексе также спецприемник на 6 камер для административно арестованных и изолятор временного содержания на 7 камер.

Все здания оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Для исключения случаев перебоев с электроэнергией на территории комплекса смонтировано дизель-генераторное оборудование, мощности которого достаточно для обеспечения автономной работы всех зданий ОМВД. Словом, все условия для плодотворной работы созданы, остается только добросовестно нести службу.

По данным штаба ОМВД России по г. Ельцу, за девять месяцев текущего года сотрудниками горотдела полиции раскрыто несколько резонансных преступлений, в том числе все убийства, факты причинения тяжкого вреда здоровью, а также разбойные нападения. За этот период полицейские раскрыли больше краж из жилищ и транспорта, чем за 9 месяцев 2020 года.

Возросло количество раскрытых хищений сотовых телефонов. Сотрудниками отдела чаще, чем в прошлом году, выявлялись преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, экономической и налоговой направленности. За 3 квартала 2021 года полицейские привлекли к уголовной ответственности 34 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения.

В результате проведенной ОМВД России по г. Ельцу профилактической работы снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (в 2020 году — 131, за текущий год — 118).

В отделе полиции служит много молодых сотрудников, только начинающих свою карьеру в органах внутренних дел. Один из них — Максим Гришин. После окончания техникума парень отслужил в армии, а демобилизовавшись, в июле прошлого года устроился стажером на должность полицейского взвода № 2 отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Ельцу. В сентябре текущего года Максим поступил в университет. Совмещать учебу со службой у него удается, одно другому не мешает.

— В полицию пришел, потому что всегда мечтал помогать людям и бороться с преступностью, — говорит Максим Гришин. — Отработал в патрульно-постовой службе меньше года, но уже с уверенностью могу сказать, что с выбором профессии не ошибся, хотя простой ее не назовешь: служба действительно как в песне — дни и ночи. Она требует не только знания законов, но и способности оперативно отреагировать на ситуацию, умения работать с совершенно разными людьми.

Максим говорит, что старается учиться у старших, более опытных, коллег.

— Главное, я вижу, что моя работа важна и нужна жителям родного города, — отмечает Гришин.

Командир отдельной роты ППСп А. В. Любкин считает, что младший сержант Максим Гришин — парень толковый, молодой сотрудник подает большие надежды, в коллективе его уважают.

Так держать, товарищ младший сержант!