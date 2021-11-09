Жителям Ельца стали доступны новые услуги на сайте Госуслуг
Для граждан расширен перечень сервисов, доступных с помощью Единого портал государственных и муниципальных услуг.
Теперь жители Ельца могут дистанционно воспользоваться следующими услугами:
Выдача градостроительного плана земельного участка
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или земельных участков из одной категории в другую
Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность
Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов