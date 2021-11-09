Жителям Ельца стали доступны новые услуги на сайте Госуслуг

Для граждан расширен перечень сервисов, доступных с помощью Единого портал государственных и муниципальных услуг.

Теперь жители Ельца могут дистанционно воспользоваться следующими услугами:

Выдача градостроительного плана земельного участка

https://gosuslugi.ru/600142/1/form

Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности

https://www.gosuslugi.ru/600171/1/form

Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

https://gosuslugi.ru/600153/1/form

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

https://www.gosuslugi.ru/600130/1/form

Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно

https://gosuslugi.ru/600217/1/form

Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности

https://www.gosuslugi.ru/600241/1/form

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов

https://gosuslugi.ru/600231/1

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно

https://gosuslugi.ru/600209/1

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

https://www.gosuslugi.ru/600141/1/form

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах

https://www.gosuslugi.ru/600136/1/form

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

https://www.gosuslugi.ru/600154/1

Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или земельных участков из одной категории в другую

https://www.gosuslugi.ru/600161/1/form

Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности

https://www.gosuslugi.ru/600176/1/form

Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность

https://www.gosuslugi.ru/600128/1/form

Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов