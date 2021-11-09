Показал глава пример противоковидных мер

Глава Ельца Е. В. Боровских и председатель комитета по развитию местного самоуправления Д. Н. Малых ревакцинировались препаратом «Спутник Лайт» в поликлинике горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко.

Глава Ельца Е. В. Боровских ревакцинировался прививкой «Спутник Лайт».

Наблюдения врачей показали, что уже через полгода уровень антител у вакцинированных снижается, а значит, возрастает вероятность заболевания. После появления более заразного штамма «Дельта» Минздрав России рекомендует ревакцинацию. Как правило, пациенты выбирают привику «Спутник Лайт», она однокомпонентная. При желании можно сделать укол «Спутником V» или «ЭпиВакКороной».

Придя в поликлинику на ревакцинацию, необходимо заполнить анкету и оформить добровольное согласие на прививку, затем врач проведет осмотр (измерит пульс, давление, уровень насыщения кислородом крови) и отправит на процедуру.

Перед уколом нельзя употреблять алкоголь: этиловый спирт способен утилизировать глюкозу и другие вещества из вакцины, снижая ее эффективность. Также перед процедурой лучше избегать интенсивных физических нагрузок, стресса, соблюдать здоровый режим.

Пить антигистаминные препараты перед вакцинацией категорически запрещено. Исключение — люди, у которых есть аллергические заболевания. Они принимают такие таблетки по назначению врача в плановом порядке. Более того, одно из недавних исследований показало, что профилактический прием антигистаминных препаратов при вакцинации замедляет иммунный ответ на прививку.

Если после первичной вакцинации возникли какие-то осложнения, необходимо проконсультироваться с терапевтом и, по возможности, выбрать для ревакцинации другой препарат. Пациентам со злокачественными новообразованиями, заболеваниями крови или СПИДом также нужно посоветоваться с лечащим врачом. Остальные могут смело идти на ревакцинацию через шесть месяцев после последней дозы предыдущей прививки или перенесенного ковида.

— Несмотря на то, что у меня есть QR-код, который действителен до апреля 2022 года, решил пройти плановую ревакцинацию «Спутником Лайт». Это важно для поддержания здоровья в условиях непростой эпидемиологической обстановки. Считаю, так должен поступить каждый, — отметил Е. В. Боровских. — Первые две прививки перенес бессимптомно. Вакцинируясь, я защищаю себя, свою семью и близких от коронавируса.

Евгению Вячеславовичу, как и всем привитым ельчанам, после ревакцинации выдали сертификат. QR-код он поставил на заставку своего мобильного телефона. По его словам, это очень удобно и практично.

— Прошло полгода с момента второй прививки. Решил себя обезопасить, не рисковать, не ждать до последнего и вакцинироваться. Чтобы противостоять ковиду, нужно проявить сознательность. Как говорят многие горожане, прививки мы делаем не для того, чтобы не заболеть, а чтобы не умереть. Полностью с этим согласен! — отметил Д. Н. Малых.

Заместитель главного врача по поликлинике горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко Е. В. Аксенова рассказала журналистам, что в последнее время показатели вакцинации растут. На минувшей неделе за первой прививкой в поликлинику обращались около 150 человек в день, за второй — до 200.

— Нагрузка на врачей значительно возросла. Мы привлекли дополнительные кадры. Студенты медицинского колледжа им. Героя Советского Союза К. С. Константиновой активно помогают нашему персоналу. Временно по рекомендательному письму управления здравоохранения региона закрыто физиотерапевтическое отделение. При этом открыт прививочный пункт в гипермаркете «Линия». Он работает ежедневно, с 10 до 16 часов. Медицинские бригады выезжают к маломобильным гражданам и на предприятия, — отметила Е. В. Аксенова.

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По данным на 9 ноября, на территории Липецкой области зарегистрировано свыше 66260 случаев заражения ковидом, более 58440 человек выздоровели, 2158 — умерли, 5717 — на лечении.