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Спорт

Баскетбол

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Елецкие команды успешно выступили на первенствах Липецкой области по баскетболу среди юношей и девушек, прошедших в Лебедяни.

В состязаниях участвовали спортсмены 2004 — 2005 годов рождения. Наш город представляли воспитанники отделения баскетбола спортивной школы № 1.
Наиболее успешно выступили наши девушки, которые стали победительницами областного первенства (тренер Н. И. Иванова). В финале они обыграли соперниц из Данкова. Ельчанка Алена Бутова признана лучшим игроком турнира.
До финала сумела дойти наша команда и в юношеском первенстве. Однако в решающей игре ельчане уступили баскетболистам из Липецка. Они награждены серебряными медалями.

Команда ельчанок, победившая в первенстве Липецкой области.

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