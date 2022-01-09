Елецкие команды успешно выступили на первенствах Липецкой области по баскетболу среди юношей и девушек, прошедших в Лебедяни.

В состязаниях участвовали спортсмены 2004 — 2005 годов рождения. Наш город представляли воспитанники отделения баскетбола спортивной школы № 1.

Наиболее успешно выступили наши девушки, которые стали победительницами областного первенства (тренер Н. И. Иванова). В финале они обыграли соперниц из Данкова. Ельчанка Алена Бутова признана лучшим игроком турнира.

До финала сумела дойти наша команда и в юношеском первенстве. Однако в решающей игре ельчане уступили баскетболистам из Липецка. Они награждены серебряными медалями.