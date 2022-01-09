В числе лучших спортсменов области

Студентка института физической культуры, спорта и безо­пасности жизнедеятельности ЕГУ им. И. А. Бунина Алина Вялых названа в числе лучших спортсменов Липецкой области по итогам 2021 года.

Их, а также тренеров ежегодно определяют и чествуют в администрации Липецкой области. По итогам 2021 года студентка ЕГУ названа в числе лучших спортсменов в видах спорта, не входящих в программу Олимпийских игр. Известность Алина приобрела, добившись успехов в весьма редком у нас виде — в савате, или французском боксе. Он имеет сходство с более знакомым нам кикбоксингом в том, что удары во время боя наносятся соперниками на ринге руками и ногами.

Алина Вялых — одна из лучших спортсменок региона.



Так вот, в 2021 году А. Вялых отличилась тем, что стала первым мастером спорта по савату в истории Липецкой области — этот норматив она выполнила, победив на чемпионате России в Санкт-Петербурге. После этого студентка еще и дебютировала в составе сборной команды страны на чемпионате Европы, прошедшем в Италии.

Вот так хрупкие на вид девушки проявляют себя в серьезном виде силового единоборства.