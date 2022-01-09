На финише 2021 года в спортивном зале АО «Энергия» победой команды «Медведи» завершился турнир 3-го дивизиона первенства Липецкой области по мини-футболу.

В нем участвовали 10 команд из Ельца, Елецкого и Долгоруковского районов, определяя победителя и призеров в играх по круговой системе.

Тон в состязаниях задавали команды из нашего города. Они в конечном итоге и заняли все призовые места. Однако то, кому и какие медали достанутся, не было известно до последнего тура. Судьба золотых медалей решалась в матче лидеров турнира — команд «Медведи» и «Эльта-М».

Елецкая команда «Медведи» — победители турнира.



Победили «Медведи» со счетом 10:6 и заняли 1-е место, набрав 25 очков. Эльтовцев это поражение отбросило со 2-го на 3-е место. Их догнали футболисты елецкой команды «Центр», победившие на финише турнира «Луч» со счетом 9:5. Обе команды набрали по 19 очков, но благодаря победе в очной встрече «Центр» получил 2-е место.

На то, чтобы оказаться в компании призеров, претендовала еще команда «Волки» из Ельца. Однако поражения в двух последних турах не позволили ей подняться выше 4-го места. У «Волков» 16 очков.

Игры 3-го дивизиона областного первенства по мини-футболу, проходившие в нашем городе, в какой-то мере скрасили то, что из-за антивирусных ограничений открытый чемпионат Ельца по мини-футболу на призы газеты «Красное знамя» в этом сезоне не проводился. Несомненно, после того как ситуация с ковидом изменится, футбольная жизнь в Ельце снова войдет в привычную колею. А пока что мы рады тому, что в числе призеров прошедших соревнований находятся елецкие команды, которые успешно выступали и в турнирах на призы «Красного знамени».

По итогам состязаний лучшим вратарем признан Сергей Куценко («Медведи»), лучшим защитником — Роман Колесниченко («Центр»), лучшим нападающим — Александр Твердохлебов («Волки»). Лучшим бомбардиром стал Роман Шепелев («Эльта-М»), забивший 21 гол.