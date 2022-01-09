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Спорт

Еще один мастер спорта

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На прошедших в Липецке всероссийских соревнованиях «Мемориал заслуженного тренера России В. М. Пушкарева» по дзюдо среди мужчин и женщин отличились елецкие спортсменки.

Из трех золотых медалей, завоеванных дзюдоистами Липецкой области на этих состязаниях, две достались ельчанкам.
В весовой категории до 52 килограммов сильнейшей стала воспитанница спортивной школы «Спартак» Мария Трубицына. Завоевав золотую медаль, она выполнила норматив мастера спорта России. Свой успех спортсменка разделяет с тренером В. В. Меренковым.

Мария Трубицына на высшей ступени пьедестала почета.


Еще одна золотая медаль — у воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» Евгении Меренковой. Она победила в весовой категории свыше 78 килограммов. Спортсменке не повезло в том, что в этом весе выступало меньше спортсменок, чем необходимо для мастерского норматива. Но это нисколько не умаляет успеха ельчанки, ставшей победительницей всероссийского турнира.

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