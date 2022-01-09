Что отметим в 2022 году

1082 год (940 лет назад) — черниговский правитель (будущий великий князь) Владимир Мономах совершает военный поход против племени вятичей, в связи с чем некоторые историки допускают возможность возникновения Ельца именно в это время.

1172 год (850 лет назад) — завершилось правление князя Андрея Ростиславича Елецкого, длившееся 26 лет.

1237 год (785 лет назад) — Елец разорен войском Батыя.

1322 год (700 лет назад) — завершилось правление князя Афанасия Даниловича Елецкого, длившееся 6 лет.

1357 год (665 лет назад) — мит­рополит Московский, святитель Алексий побывал в Ельце. Благословив горожан, он указал им, где строить новый город взамен сгоревшего от сильнейшего пожара. Так Елец обрел свое местоположение на Кошкиной горе.

1362 год (660 лет назад) — князь Федор Иванович Елецкий с дружиной участвует в военном походе великого князя Московского Дмитрия Ивановича (будущего Донского).

1382 год (640 лет назад) — Елец разоряет хан Золотой Орды Тохтамыш.

1422 (600 лет назад) — елецкая земля переживают сильнейшее разорение от татар.

1502 год (520 лет назад) — хан Менгли Гирей опустошает елецкую землю.

1512 год (510 лет назад) — упомянут князь Петр Елецкий, руководивший одним из полков русского войска во время войны с Литвой за Смоленск.

1542 год (480 лет назад) — очередной опустошительный набег татар на елецкую землю.

1572 год (450 лет назад) — вследствие голода и эпидемии чумы елецкая земля почти полностью опустела.

1582 год (440 лет назад) — князь Дмитрий Петрович Елецкий по указу самодержца Ивана Грозного заключил мир с Речью Посполитой, по которому поляки вернули русским города Великие Луки, Холму, Заволочье с уездами.

1592 год (430 лет назад) — на границе с Диким полем начались работы по возведению новой елецкой крепости.

В Москву на имя царя прислана «Елецким сторожам роспись» от елецкого воеводы Андрея Звенигородского и головы Ивана Мясного.

1637 год (385 лет назад) — издан царский указ о запрещении московским влиятельным людям получать поместья в Ельце, что давало елецким дворянам право в случае смерти закрепить собственные земли за потомками.

1722 год (300 лет назад) — Иван Золотилов по указу Петра I составил план Ельца — один из первых градостроительных документов.

1792 год (230 лет назад) — в Ельце в семье священника родился будущий агробиолог, натурфилософ, основоположник теории земледелия в России Михаил Григорьевич Павлов.

1822 год (200 лет назад) — император Александр I удовлетворил прошение жителей Ельца о воссоздании в городе ранее упраздненного девичьего монастыря.

1857 год (165 лет назад) — на елецкой земле родился будущий государственный деятель, министр и сенатор Госсовета Российской империи Александр Алексеевич Хвостов.

1867 год (155 лет назад) — освящен храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Маяковского, 17-а).

В Ельце родился будущий живописец, доктор искусствоведения, народный художник РСФСР, профессор Академии художеств СССР Василий Никитич Мешков.

В Ельце родился будущий лесовод, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, один из первых в стране Героев Труда РСФСР Михаил Михайлович Орлов.

1872 год (150 лет назад) — на Хлебной площади (ныне это территория скверов Бунина, Соломенцева и пл. Ленина) возведена водонапорная башня. Сегодня ее украшают елецкие куранты.

При местной земской больнице (сегодня горбольница № 1 им. Н. А. Семашко) открыта фельдшерская школа, от которой ведет свою историю Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского Союза К. С. Константиновой.

Построена Златоустовская церковь (перекресток улиц Л. Толстого и Пирогова).

1877 год (145 лет назад) — родился один из последних представителей аристократического семейства — князь Леонид Васильевич Елецкий (умер в эмиграции в США).

1882 год (140 лет назад) — в Ельце родился будущий Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, «отец реанимобиля», академик АМН СССР Владимир Никитич Виноградов.

Депутаты Елецкой думы отправили делегацию к новому императору Александру III с поднесением ему хлеба и соли (на специальном серебряном блюде с солонкой в виде шапки Мономаха) в честь коронации.

1892 год (130 лет назад) — в деревне Каменка-Лонгинова Елецкого уезда родился будущий генерал-лейтенант, второй командующий ВДВ Александр Григорьевич Капитохин.

Открыт мыловаренный завод елецкого купца А. А. Петрова, одно из современнейших предприятий своего времени.

1897 год (125 лет назад) — в Ельце родился будущий известный советский художник Николай Иванович Москалев, автор эскизов десятков боевых наград, создатель ордена Славы.

В Ельце открылась первая библио­тека.

Учреждена первая женская воскресная школа.

1902 год (120 лет назад) — с участием отца Иоанна Кронштадтского торжественно заложен храм Покрова Пресвятой Богородицы Нежинского полка на территории Красных казарм (разрушен после революции 1817 года).

1907 год (115 лет назад) — елецкий купец и фабрикант А. Н. Заусайлов основал завод по производству плодовых и шампанских вин в поселке Ключ жизни.

В селе Ольшанец (ныне район г. Ельца) родился будущий генерал-полковник авиации Николай Георгиевич Селезнев.

В Ельце открылась первая музыкальная школа.

Издана первая книга М. М. Приш­вина, принесшая ему известность, — «В краю непуганых птиц».

Учреждено Елецкое общество хоругвеносцев, проповедовавшее монархизм и патриотизм.

1912 год (110 лет назад) — на первом в истории Российской империи турнире по футболу была заявлена команда из Ельца в числе сборных Санкт-Петербурга, Москвы, Харькова, Одессы, Киева, Риги, Лодзи и Курска.

При Троицком мужском монастыре основана школа псаломщиков.

Открыта городская публичная библиотека. После революции на ее базе создана Центральная городская библиотека имени М. Горького.

На Бородинском поле открыт памятник Нежинскому полку, квартировавшему в то время в Ельце.

Елецкому учителю Андрею Федоровичу Павловскому разрешено открытие в Ельце частной мужской гимназии.

В Стокгольме (Швеция) состоялось открытие V летних Олимпийских игр, в которых как тренер по теннису сборной Российской империи участвовал наш земляк Александр Александрович Стахович.

1917 год (105 лет назад) — в Ельце состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов (позже Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов г. Ельца). Сегодня это Совет депутатов городского округа город Елец.

При Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов создан Военно-революционный комитет, захвативший всю полноту власти в городе.

Образован Совет народных комиссаров г. Ельца и Елецкого уезда, по сути (де-юро) превратив елецкую землю в отдельную республику.

Учрежден отдел ЗАГС г. Ельца.

В наш город в последний раз приехал И. А. Бунин.

1922 год (100 лет назад) — в Ельце родился будущий полный кавалер ордена Славы Аркадий Иосифович Проживаров.

Состоялось стихийное собрание возмущенных верующих горожан, открыто протестовавших против изъя­тия церковных ценностей из местных храмов.

Общее собрание елецкого духовенства постановило образовать самоуправляющуюся автокефальную Елецкую церковь во главе с собственным епископом.

1927 год (95 лет назад) — в Ельце построена электростанция мощность 500 киловатт.

Открыт пионер-дом, прообраз нынешнего городского Дома пионеров и школьников.

В Ельце родился будущий Герой Социалистического Труда, генерал-полковник, начальник железнодорожных войск М. К. Макарцев.

1932 год (90 лет назад) — открылось первое учреждение дополнительного образования для детей, совмещавшее как технические, так и художественно-эстетические кружки.

Сборная команда Ельца по футболу заняла 3-е место в чемпионате Центрально-Черноземной области — один из первых весомых успехов наших футболистов.

1937 год (85 лет назад) — Елец перешел из состава Воронежской области в Орловскую.

В засосенской части города организованы электромеханические мастерские связи, преобразованные впоследствии в Елецкий электромеханический завод. Ныне это Елецкий производственный комплекс Лосиноостровского электротехнического завода — филиал ОАО «Элтеза».

Открыта средняя школа № 2 им. А. С. Пушкина (ул. Октябрьская, 17). Сегодня в этом здании расположено НОУ гимназия «Альтернатива».

Открыта средняя школа, именуемая ныне гимназия № 97 (ул. Клубная, 10).

Изделия Елецкого союза кружевниц отмечены золотой медалью на Всемирной выставке в Париже.

В Ельце родился будущий выдающийся футболист, не раз признававшийся лучшим бомбардиром чемпионата СССР, член сборной команды страны (в том числе и олимпийской) Олег Павлович Копаев.

1942 год (80 лет назад) — в Ельце разместился штаб партизанских отрядов Орловской и Брянской областей.

В небе над Ельцом совершил таран летчик 591-го истребительного авиаполка младший лейтенант Виктор Антонович Барковский. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

На елецкой земле погиб и похоронен на пл. Революции отважный летчик, Герой Советского Союза Юрий Николаевич Горбко.

1947 год (75 лет назад) — состоялся первый городской чемпионат по футболу среди детских команд.

1952 год (70 лет назад) — футбольная команда «Электрик» стала чемпионом и обладателем Кубка Орловской области.

Начала принимать мусор городская свалка (полигон ТБО), расположенная за поселком Ключ Жизни по дороге в село Нижний Воргол (закрыта в 2008 году).

Создан елецкий отдел вневедомственной охраны при ОВД города.

1957 год (65 лет назад) — ельчане высадили парк 40-летия Октября.

Наш город стал первым в Липецкой области принимать передачи Центрального телевидения СССР.

Появился новый городской микрорайон — поселок Тихий с улицами Зеленая, Ломоносова, Новоселов.

Открылся кинотеатр «Прожектор» (ул. Лермонтова, 3).

1962 год (60 лет назад) — открыта СШ № 21 (ул. Профинтерна, 2-а). Сегодня это корпус № 3 школы № 1 им. М. М. Пришвина.

Открыт новый железобетонный мост через реку Быструю Сосну в районе поселка Тихого.

Выдал первую продукцию завод «Эльта», корпуса которого ныне занимают многочисленные магазины, — в народе все это называется «стена».

Основан Елецкий детский дом-интернат (ул. Л. Толстого, 79).

1967 года (55 лет назад) — у памятника на площади Революции вспыхнул Вечный огонь, доставленный сюда участниками Великой Отечественной войны из Москвы, с Могилы Неизвестного солдата в специальной капсуле.

Открыт детский сад № 25 «Светлячок» (ул. Ленина, 77).

Состоялся первый городской слет туристов.

Открыта детская библиотека-филиал № 2 (Задонское шоссе, 2).

1972 год (50 лет назад) — открыта средняя школа № 24 (ул. Гагарина, 20-а).

Распахнул двери главный на то время кинотеатр города — «Россия» (ул. Коммунаров, 22).

1977 год (45 лет назад) — в Ельце создано отделение реставрационного участка областного комитета культуры (начались работы по восстановлению Введенской церкви).

Состоялся первый турнир по мини-футболу на приз газеты «Красное знамя».

В Ельце произошло землетрясение силой около 4 баллов по шкале Рихтера.

1982 год (40 лет назад) — открыт детский сад на улице Шоссейной (ныне детсад № 3).

1987 год (35 лет назад) — в городе появился первый автобус «гармошка», так прозвали новый двойной «Икарус».

1992 год (30 лет назад) — открыт памятный знак воинам-интернационалистам, выполнявшим свой долг на земле Афганистана в 1979 — 1989 годах, а также в других «горячих» точках (сквер «афганцев»).

Создан историко-культурный центр (ИКЦ) «Прожектор».

Организовано елецкое землячество, которое возглавляла кинорежиссер Р. А. Григорьева.

Открыт филиал краеведческого музея — дом-музей художника Н. Н. Жукова.

Начал вещание местный кабельный канал «Плюс Видео».

Открыто негосударственное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Альтернатива».

1997 год (25 лет назад) — в Елец пришла мобильная сотовая связь.

В гимназии № 11 открылся первый в системе городского образования компьютерный клуб «Гимназия».

Освящен храм Воскресения Христова на территории исправительной колонии ИК-4.

В редакции газеты «Красное знамя» открылась бесплатная юридическая консультация для подписчиков городской газеты, созданная по инициативе редакции и при поддержке юридического факультета ЕГПИ (ныне ЕГУ им. И. А. Бунина).

К глобальной сети Интернет подключился ЕГПИ (ныне ЕГУ им. И. А. Бунина).

2002 год (20 лет назад) — создан клуб «Добрыня».

2007 год (15 лет назад) — Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О присвоении г. Ельцу почетного звания РФ «Город воинской славы» с формулировкой: «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества…».

Открыт филиал Елецкого краеведческого музея — музей народных ремесел и промыслов (ул. Ленина, 68).

В супермаркете «Гильдия» появился первый в Ельце современный эскалатор.

Открыт гипермаркет «Линия» в 7-м микрорайоне.

На территории женского Знаменского монастыря освятили храм во имя святителя Дмитрия Ростовского, расположенный в нижней части главной здешней церкви — Знамения Курской иконы Божией Матери.

2012 год (10 лет назад) — в 7-м микрорайоне состоялась торжественная закладка спорткомплекса с ледовой ареной. СК им. Анатолия Тарасова открылся годом позже.

В микрорайоне Новые дома открыт мемориальный комплекс ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф.

На улице Коммунаров, 127-д начал работу многофункциональный центр предоставления государственных услуг г. Ельца (МФЦ).

Открыта новая научная библиотека ЕГУ им. И. А. Бунина.

На территории городской станции по борьбе с болезнями животных (ул. Пожарная, 2) появилась единственная на территории Липецкой области памятная стела в честь сотрудников ветслужбы региона.

На историческом факультете ЕГУ им. И. А. Бунина начал работать музей елецкой археологии.

В городе открыт ресторан быстрого питания «Макдоналдс».

2017 год (5 лет назад) — состоялось торжественное открытие Детского парка им. Б. Г. Лесюка после его реконструкции.

Заложен храм священномученника Сергия архиепископа Елецкого на улице Черокманова.

В г. Аматриче (Италия) подписан меморандум об установлении побратимских отношений с Ельцом.

В городском парке прошла первая церемония вручения дипломов лучшим выпускникам ЕГУ им. И. А. Бунина.

На площади Вермишева установили памятник В. И. Ленину, доставленный в Елец из Липецка.

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru