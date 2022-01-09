А. Н. Рябченко поздравил одаренных детей

Елец с рабочим визитом посетил первый заместитель главы администрации Липецкой области А. Н. Рябченко. Он встретился с одаренными детьми (спортсменами, музыкантами, победителями олимпиад, отличниками учебы) в школе № 24 и вручил им памятные подарки.

Первый заместитель главы администрации Липецкой области А. Н. Рябченко встретился с юными одаренными ельчанами и вручил им подарки.

В мероприятии участвовали глава Ельца Е. В. Боровских, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, заместитель главы администрации города М. В. Селянина и начальник муниципального управления образования Г. А. Воронова.

— Вы уже добились многого, — отметил А. Н. Рябченко, выступая перед учащимися. — И это не предел. Главное — любить избранное дело, получать удовольствие от творчества, и тогда все у вас получится. Если горят глаза, сильнее стучит сердце, то и дерзать, покорять вершины знаний легче и приятнее.

В этом году юные ельчане становились победителями и призерами всероссийского конкурса молодежных проектов социально-экономического развития «РОССИЯ-2035», международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке», всероссийского конкурса РОСНАНО «Технолидеры будущего», входили в состав сборной команды Липецкой области по плаванию, отлично выступали на молодежных Дельфийских играх «Старт надежды», получили приглашения в образовательный центр «Сириус» и международный детский центр «Артек».

А. Н. Рябченко заранее узнал, что хотели бы получить ребята к Новому году, и приехал не с пустыми руками. Александр Николаевич вручил Т. Банных (лицей № 5) специальную кольцевую лампу для видеосъемок, М. Саввину (школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов) — оригинальную новогоднюю гирлянду, К. Балашову (гимназия № 97) — электрическую зубную щетку. А. Коиковой (лицей № 5), И. Есину , С. Браташу, Е. Гаделеву (школа № 24), В. Перепечиной (школа № 15), М. Парфененко (школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов) — сертификаты в магазин «Спортмастер». А. Быкову (детская школа искусств № 3) — книгу по истории. А. Ефремовой (детская школа искусств № 1) и А. Егоровой (детская школа искусств № 2) — сертификаты в «Магнит Косметик». А. Климовой (детская школа искусств № 3) — портативное зарядное устройство для телефона, И. Шерстяных и А. Горелкину (гимназия № 11) — наушники. Е. Апполинариевой (детская школа искусств им. Л. С. Соколовой) — музыкальную колонку.

Встреча прошла душевно. Ребята рассказали о своих увлечениях, состязаниях и творческих конкурсах, в которых побеждали. Александр Николаевич искренне радовался за умную и талантливую елецкую молодежь.