Не испортить жизнь на ровном месте

Новый год у главной городской елки получился на славу, но даже этот любимый в народе праздник некоторые ельчане умудрились испортить, причем не только себе, но и окружающим. В одном случае молодые люди позарились на украшения зеленой красавицы, а в другом — демонстративно нарушались правила дорожного движения.

Хорошим это

не закончится

Ранним утром неизвестная парочка (юноша и девушка) сняли с елки более пяти красивых новогодних шаров и скрылись. Впрочем, камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемых в хищении, их обязательно найдут и накажут за воровство. Кстати сказать, аналогичный случай уже произошел примерно неделей ранее. Компания молодых людей приехала из Липецка посмотреть ночной новогодний Елец. Заодно эти «эстеты» украли елочные игрушки на площади Ленина и в парке 40-летия Октября. В итоге правоохранительные органы вычислили хулиганов и, несмотря на то, что те вернули новогодние украшения, уже возбуждено дело об административном правонарушении. Чем все это закончится? В лучшем случае штрафом.

Еще одно происшествие у городской елочки тоже случилось в один из новогодних вечеров. Прямо на площадь Ленина заехал крутой автомобилист (наверняка он таковым себя считает!) и на машине нарезал круги, делая полицейские развороты, дрифтовал, видимо, чтобы заснять «прикольный видос» для соцсетей…



Про недоумие

Скорее всего подобные деяния совершаются, как говорил герой одного кино, «не по злобе душевной, а по недоумию…», только вот закончиться такое «недоумие» может очень даже плачевно.

Недавно довелось познакомиться с отцом молодого человека: папа заметно убит горем, его сын тоже в глубокой депрессии. А все из-за того, что парень, почти завершив учебу в военном училище, вылетел с 4-го (!) курса. Причем поступал он туда самостоятельно, готовился, так как мечтал стать летчиком, и, казалось, к тому все и шло, но… Приехал домой на каникулы, пошел с друзьями в городской парк, там как раз отмечался День города. Предварительно молодежь «спрыснула встречу», и разгоряченного парами алкоголя юношу потянуло на сцену, где шел концерт. Сотрудник полиции попытался уразуметь молодого человека, но тот только отмахнулся от блюстителя порядка. В общем, итог таков: курсанта судили и отчислили из училища без права повторного поступления, а еще взыскали с него по 150 тысяч рублей за каждый год обучения в военном вузе (за форму, питание — словом, за гособеспечение). Но даже не в деньгах дело, а в том, что сломана судьба молодого, неглупого, симпатичного человека: очень обидно, глупо, если не сказать трагично.



«Эффект бабочки»

Все эти примеры, конечно же, очень разные, но, по сути, похожи, потому что происходят, в сущности, из-за ерунды, пустячного недоумия — лишней рюмки спиртного, нелепых душевных порывов, странных, мягко говоря, поступков (ну зачем, ума не приложу, воровать с елки шары?!). Еще эти истории объединяет так называемый «эффект бабочки», когда, казалось бы, незначительное событие может напрочь поменять судьбу человека. Совсем как комочек снега, покатившийся с горы и превратившийся в огромный ком, а то и в лавину.

Понятно, что мы живем в обществе с определенным уровнем культуры и выше головы, как говорится, не прыгнешь. Но все же хочется, чтобы недоумия вокруг было как можно меньше, чтобы оно не портило судьбы молодых и скорее всего неплохих парней и девушек, причем на ровном месте.

Согласитесь, глупо тратить свои силы и данные Богом таланты на ерунду вроде воровства новогодних шариков или на небезопасную езду на авто на фоне главной городской елки. Не для этого же рожден человек! Так что пусть здравого смысла в нашей жизни в новом году станет больше!

В ТЕМУ:

На новогодних воров и горе-автомобилиста обратил внимание и глава Ельца Е. В. Боровских. На своей страничке в Инстаграм он выразился однозначно: «Безнаказанно мы эти случаи не оставим. Соответствующую информацию уже передали в ОМВД России по г. Ельцу… Меня, как главу города, беспокоит вот что: вместе со многими ельчанами мы стараемся, создаем красоту для всех жителей и гостей города. Но находятся отдельные люди, пытающиеся эту красоту разрушить, демонстрируя при этом не лучшие человеческие качества. И, как отцу троих детей, особенно неприятно видеть, что в воровстве шариков или езде на машине возле главной елки участвуют молодые люди. Повторюсь, мы не оставим эти случаи безнаказанными.

Дорогие друзья, нас с детства учат, что брать чужое нехорошо и даже преступно. Позволять себе такие вольности и надеяться, что «прокатит» и никто ничего не заметит — глупо. Искренне надеюсь, что такого больше не повторится и разум в новом году победит.