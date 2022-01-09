Чтобы законы исполнялись

Так сложилось, что первыми свой профессиональный праздник в нашей стране отмечают работники прокуратуры. Начавшийся год для сотрудников главного надзорного органа Российской Федерации юбилейный: исполняется 300 лет со дня образования службы.

В канун профессионального праздника итоги минувшего года подвел прокурор города старший советник юстиции С. Н. Пиляев, дав интервью редактору отдела правовых проблем газеты «Красное знамя».

Экскурс в прошлое и реалии

— Сергей Николаевич, что такое прокуратура?

— Если совсем коротко и просто, то прокуратура — это государственный институт, следящий за исполнением закона. Важно знать, что понимание необходимости создания такого госоргана в России возникло давно, еще при Петре I. Уже тогда на самом высшем уровне осознавали: такой надзорный орган поспособствует укреплению российской государственности. Император Петр I учредил новый для страны пост генерал-прокурора 12 января 1722 года, назначив на эту должность своего ближайшего сподвижника графа П. И. Ягужинского.

Петровский указ, в частности, гласил: «Генерал-прокурор повинен смотреть накрепко, чтоб в Сенате не на столе только дела вершились, но самым действом по указам исполнялись. А ежели что увидит противное сему, должен протестовать и оное дело остановить. И понеже сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных».

Эти пророческие слова из пет­ровского указа и предопределили судьбу прокуратуры. На протяжении трех столетий главная цель и задача прокуратуры, прокурорского надзора остается неизменной — надзор за исполнением законов в стране и законностью правовых актов.

Все эти 300 лет велась борьба за влияние на прокуратуру, она то затихала, то возобновлялась — время от времени разгорались дискуссии о роли и месте прокуратуры в системе государственных органов.

В начале 90-х годов прошлого столетия, на заре зарождения новой российской государственности, отдельными реформаторами не без рекомендаций заокеанских советчиков по демократизации России предпринимались попытки лишить прокуратуру функций вне уголовно-правовой сферы, в первую очередь права общего надзора за законностью. Насаждалось мнение, что якобы это наследие тоталитарного советского строя.

Но жизнь, как всегда, расставила все точки над «i». Особенно отрезвили отчаянные головы мировой экономический кризис, возрастающие проблемы с реализацией прав и свобод личности. Да и слишком сильны оказались проверенные историей устои российской прокуратуры: у государственного института масса примеров, подтверждающих действенность и эффективность его работы.

Сегодня российская прокуратура с ее уникальной историей и богатейшими традициями продолжает оставаться многофункциональным универсальным органом гласного надзора за законностью, а прокурорский надзор выступает важнейшей гарантией прав и свобод человека и гражданина.

Следует также отметить, что Комитетом министров Совета Европы без возражений какой-либо из 47 европейских стран, входящих в Совет, рекомендовано широко использовать опыт правозащитной деятельности российской прокуратуры. Это, пожалуй, первый случай, когда Россия выступает в роли эталона европейских стандартов правовых систем.

В государственном механизме современной России прокуратура — самостоятельный, не входящий ни одну из ветвей власти государственный институт, важный элемент системы сдержек и противовесов. Более того, на прокуратуру возложены новые функции — антикоррупционная экспертиза принимаемых в стране нормативных правовых актов, ведение государственного единого статистического учета состояния преступности.

Традиционной сферой деятельности прокуратуры продолжает оставаться надзор на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: прокурор проверяет законность процессуальных решений органов дознания и следствия, утверждает обвинительные заключения и направляет уголовные дела в суд, поддерживает в суде государственное обвинение. К примеру, в текущем году прокуратурой города поставлено на учет 61 укрытое преступление, направлено в суды и поддержано обвинение по 488 уголовным делам.

Прокуратура выступает координатором деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.



Цифры и факты

— Направлений работы у органов прокуратуры много. Каковы приоритетные?

— Пристальное внимание традиционно уделяется работе с обращениями граждан. К примеру, в прошлом году их рассмотрено около 2 тысяч, при этом каждая пятая жалоба признавалась обоснованной и удовлетворялась, в целях восстановления нарушенных прав граждан оперативно принимались меры прокурорского реагирования.

В ходе прокурорских проверок выявлено свыше 1800 нарушений закона, опротестовано 153 незаконных правовых акта, в той или иной мере ущемляющие права граждан.

В суды в интересах граждан, государства предъявлено 550 исков на сумму свыше 30 миллионов рублей, внесено 410 представлений об устранении нарушений закона. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 390 должностных лиц, допустивших нарушения закона, инициировано возбуждение 12 уголовных дел, в том числе трех — коррупционной направленности.

Важно понять: за этими голыми цифрами — реальные судьбы, люди, которым помогли в сложных жизненных ситуациях.

К примеру, следствием принятия мер прокурорского реагирования стало решение вопроса о признании одного из елецких домов аварийным и переселении его жильцов, предоставлении квартир 8 детям-сиротам.

По-прежнему в центре внимания прокуратуры оставались проблемы ЖКХ, безопасности дорожного движения и качества дорог, занятости инвалидов, защиты прав детей.

Надзорный орган постоянно мониторит ситуацию с оплатой труда. Судя по официальной статистике, на территории нашего города в прошедшем году отсутствовала задолженность по заработной плате. В этом плане прокуратура не ограничивается одним лишь анализом статистических данных — нами проводились проверки с выездом на место. В результате выявлено более 200 нарушений прав граждан на оплату труда, в интересах работников в суд предъявлено 64 заявления о взыскании невыплаченной заработной платы, по инициативе прокурора 12 руководителей привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства о труде.

Например, нами выявлены и пресечены факты непроведения индексации заработной платы работникам МАУ СК «Ледовый дворец им. Анатолия Тарасова», невыдачи им средств индивидуальной защиты.



Когда требуется «вынимать

из ножен меч»

— Каким проблемам планируется уделять особое внимание в текущем году, ожидаются ли нововведения в работе прокуратуры?

— Учитывая результаты анализа состояния законности и правопорядка в городе, можно сделать вывод, что вышеназванные направления не потеряют своей актуальности и в текущем году.

Важнейшие — содействие средствами прокурорского надзора реализации задач, поставленных в послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ, а также противодействие коррупции, которая, как известно, нарушает нормальную управленческую деятельность, подрывает авторитет государства, деформирует правосознание граждан, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие.

Правоохранительным блоком Ельца разработан комплекс антикоррупционных мероприятий. Продолжена работа по контролю закупок для государственных и муниципальных нужд, по выявлению имущества, фактически используемого и приобретенного чиновниками не за счет легальных доходов и зарегистрированного в целях уклонения от его декларирования на третьих лиц. Такое имущество подлежит обращению в доход государства.

Для более эффективного противодействия коррупции в прокуратуре Ельца действует телефон доверия 8 (47467) 2-62-82, по которому каждый (в том числе и анонимно) может сообщить о коррупционных проявлениях и иных правонарушениях, мы в этом плане очень рассчитываем на содействие ельчан.

Особое внимание также уделяется повышению эффективности работы контролирующих органов. Когда они бездействуют, нам приходится «вынимать из ножен меч».

Например, в декабре прошедшего года прокуратурой выявлена и пресечена незаконная деятельность популярного у елецких подростков кафе «Лакшери»: там несовершеннолетним предлагались никотиновые кальяны, алкогольные коктейли, пиво. Кстати, занимался всем этим молодой горожанин, который даже не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Он привлечен к ответственности, и от соответствующих органов контроля потребовано навести порядок в работе подобных учреждений.

— Ваши пожелания подчиненным в профессиональный праздник.

— Служить закону — почетно, но и очень сложно, ответственно. Прежде всего мне хотелось бы поблагодарить сотрудников за проделанную работу и пожелать им здоровья, семейного благополучия, быть достойными продолжателями лучших традиций российской прокуратуры, приумножать их. Особенные слова благодарности, поздравления и пожелания — нашим наставникам, ветеранам службы: С. Е. Федосееву, В. М. Животову, Т. А. Афониной, Н. В. Ковешникову.

Хотелось бы также поблагодарить администрацию и Совет депутатов города, правоохранительные органы и суд за конструктивное деловое взаимодействие и выразить надежду на его продолжение и укрепление в деле служения России и древнему Ельцу!

Близится и ваш журналистский профессиональный праздник — День печати. Пользуясь случаем, поздравляю с ним коллектив газеты «Красное знамя». Мы давно и плодотворно сотрудничаем. В прокуратуре Ельца никогда не забывают о том, что один из основополагающих принципов деятельности надзорного органа — гласность, и его реализация возможна только во взаимодействии со СМИ.