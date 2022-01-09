Наказали завод и директора

По постановлениям горсуда за несоблюдение атиковидных мер безо­пасности назначены крупные штрафы в отношении ОАО «Елецкий городской молочный завод», расположенного на улице Кротевича, и директора предприятия.

Сотрудники елецкой прокуратуры и местного подразделения Роспотребнадзора, проверяя предприятие, выявили ряд нарушений действующего санитарно-эпидемио­логического законодательства, касающихся мер по противодействию распространения COVID-19: в помещениях молокозавода отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха, не было инструкции по наведению порядка и использованию дезинфицирующих средств и их самих при входе на завод, не работала сушилка над раковиной для мытья рук, не проводилась термометрия входящих.

На предприятии трудятся всего 24 человека, и руководитель ОАО попросил суд строго не наказывать, поскольку завод — социально значимый объект и даже минимальный штраф для него может иметь негативные последствия. Тем более что выявленные нарушения к моменту начала судебного процесса на заводе устранили.

Суд эту просьбу учел, но сумма назначенного штрафа все равно оказалась значительной — 100 тысяч рублей. Важно отметить, что по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ суммы штрафных санкций для юрлиц начинаются с 200 тысяч рублей, а на должностных лиц — с 50 тысяч. Именно на 50 тысяч рублей и был оштрафован гендиректор предприятия.