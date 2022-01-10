Поразмышляли о красотах Ельца

ЕГУ им. И. А. Бунина провел международный конкурс-эссе «Мой родной край» при поддержке Министерства просвещения РФ. Состязание в очередной раз показало, насколько важно чувство патриотизма для молодежи. В нем приняли участие 720 школьников и студентов со всего мира.



Школьники и студенты из Ельца, как хозяева творческого состязания, в своих сочинениях старались показать уникальную красоту нашего древнего города, подчеркнуть его историческую роль в судьбе России. Особенно проникновенно слова о родном крае звучат в сочинениях самых юных участников.

Например, Алиса Евсюкова написала о красоте зеленого наряда родного города: «Даже окна моей школы смотрят на парк с большими деревьями и прудами. В водоемах живут утки и черепахи».

Для Александры Козловой самое важное, что «дух истории царит в центре города», а Арина Кравцова попыталась понять, в чем же таинственная прелесть Ельца. Возможно, ответ на этот вопрос — в сочинении Елизаветы Гладышевой, написавшей о том, что многие великие люди отмечали: «Всему начало здесь, в краю моем родном…».

Замечательно, что в Ельце подрастает поколение, чутко отзывающееся на голос родной земли, задумывающееся над ее историей с судьбой.



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По итогам международного конкурса эссе «Мой родной край» все участники получили сертификаты. Более 30 победителей и призеров отмечены грамотами, а их наставники — благодарственными письмами.