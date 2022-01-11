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Общество

Внезапное «путешествие»

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Городские службы разбираются в причинах самовольного ухода из дома 11-летней елецкой школьницы. Девочка, не сказавшись, утром 10 января уехала из города. Нашли ее только к вечеру того же дня — в Хлевенском районе.

Родители ребенка в тот же день обратились в полицию, к розыску девочки помимо правоохранителей подключились и волонтеры поискового отряд «Лиза Алерт Липецкая область». В итоге выяснилось, что школьница решила погостить у знакомых.
Как пояснили «Красному знамени» в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), на данный момент проверкой инцидента занимается местное подразделение Следственного комитета, которое проводит все необходимые в таких случаях мероприятия, включая медицинское исследование ребенка. Девочка из полной и многодетной семьи, не считающейся неблагополучной.
В подобных случаях есть два варианта развития событий: родители «просто» привлекаются к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своего ребенка или же, если проверка усмотрит основания для возбуждения уголовного дела, несовершеннолетнего могут и изъять из семьи и направить в специализированный центр временного содержания. Соответственно, последствия для законных представителей при таком раскладе будут уже куда более серьезными.

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