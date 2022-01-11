«Группа лиц, по предварительному сговору…»

Городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Ельцу: им назначено по 1,4-миллионному штрафу каждому. Кроме того, экс-госавтоинспекторы лишены права занимать должности в государственных органах сроком на три года.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, следствие по этому делу велось елецким подразделением Следственного комитета РФ. Бывшие полицейские обвинялись в «получении должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Следствием и судом было установлено, что экс-полицейские, в производстве которых находилось дело об административном правонарушении виновницы ДТП, скрывшейся с места происшествия, договорившись между собой, получили от нарушительницы взятку в сумме 20 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось инспекторам ДПС за непривлечение ее к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Женщине по этой статье грозили лишение водительских прав или же административный арест.

Деньги передавались 11 декабря 2019 года под контролем оперативников УФСБ России по Липецкой области. Находясь в служебном кабинете стражей правопорядка, нарушительница передала оговоренную сумму взамен на постановление о прекращении дела об административном правонарушении.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигуранты не признали, выдвинув свою версию происшедшего. Их доводы были проверены следователем и опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых — показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, оперативно-розыскной деятельности и следственных действий, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновным назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 70-кратной суммы взятки.

Этот приговор Елецким городским судом выносился в предпоследний день минувшего года, 30 декабря. Но судебная история у данного дела гораздо длиннее: в конце января 2021 года после проведения ведомственной служебной проверки капитана и майора полиции уволили «в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел», оба потом обратились в горсуд, требуя признать приказ о расторжении контракта и увольнении со службы незаконным. Они считали, что достойны восстановления на службе и более того — взыскания суммы денежного довольствия за период якобы несправедливого служебного «простоя». С регионального УМВД России истцы поначалу рассчитывали получить по 10 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, затем это требование они переадресовали к ОМВД, из которого госавтоинспекторы и были уволены.

Из судебных материалов, находящихся в открытом доступе, следует, что вся эта история началась после того, как в ноябре 2019 года автоледи на одной из елецких улиц на своей «семерке» ударила «Киа-Рио» и скрылась с места ДТП. Оба пока еще не уволенных госавтоинспектора тогда были на суточном дежурстве.

Исходя из материалов уголовного дела с владельцем поврежденного «Киа-Рио» хозяйка ВАЗа все вопросы решила, заплатив ему за ремонт (мужчина написал расписку, что претензий не имеет). Еще одну «расписку» женщину попросили написать в ОГИБДД, указав, какую сумму она, мать малолетнего ребенка, может заплатить, чтобы дело в отношении нее закрыли. Автолюбительница написала «20000», сумма обоих госавтоинспекторов устроила. Через несколько дней ельчанка отправилась в местный отдел регионального УФСБ и рассказала о вымогательстве взятки. Затем, как уже было сказано, операция по передаче денег проходила под контролем чекистов.

Следует отметить, что офицеры долго, но безуспешно доказывали собственную невиновность и ошибочность своего увольнения. Послужной список у каждого, кстати сказать, был солидным: большой стаж службы, положительные характеристики, у одного — ведомственные медали «За отличие в службе» двух степеней, у другого — вообще всех трех, включая высшую (такие награды вручаются соответственно за 10, 15 и 20 лет добросовестной службы).

Но в марте прошлого года городской суд отказал обоим в иске. Позже это решение подтвердила областная