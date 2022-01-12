Ельчанин Глеб Макаров удивил весь мир!

Юный елецкий спортсмен-вундеркинд Глеб Макаров (ему едва исполнилось 7 лет!) стал чемпионом мира по тхэквондо (пумсе) — такое корейское боевое искусство.

Это случилось во время гранд-финала открытого всемирного первенства, на который его организаторы, родоначальники этого вида спорта, пригласили лучших бойцов планеты. Все они предварительно прошли своеобразную селекцию во время жестких отборочных состязаний.

Глеб Макаров представлял Россию в суперфинале в статусе чемпиона первенства мира в категории «Дети до 7 лет». Именно поэтому он и завоевал право выступить в гранд-финале. Тут ему противостояло 5 соперников, каждый из которых под пристальным вниманием судейской коллегии демонстрировал индивидуальное мастерство и технику боя.



Юным тхэквондистам нужно было безукоризненно показать комплекс движений: ударов, защитных блоков, перемещений в атаке и в обороне. Арбитры оценивали и фиксировали четкость и точность каждого элемента «схватки с самим собой» и каждого перемещения спортсмена в пространстве. В зачет шли умение ускоряться в нужные моменты «боя с тенью», чувство ритма и даже правильность дыхания.

В итоге оказалось, что главным соперником Глеба стал спортсмен из Таиланда, где тхэквондо — культовый вид спорта. Однако это не помешало ельчанину (россиянину!) одержать убедительную победу.

В общем, один из самых молодых участников гранд-финала всемирного чемпионата по тхэквондо, «золотой мальчик» из Ельца Глеб Макаров, по единодушному мнению судей стал чемпионом!

Напомним, городская газета «Красное знамя» первой рассказала об успехах юного спортсмена. С легкой руки наших журналистов Глеб получил прозвище «золотой мальчик». А теперь спортсмен-вундеркинд, занимающийся восточным единоборством под руководством тренера Андрея Васильевича Паламара на базе гимназии «Альтернатива», стал лучшим в мире!

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В завершающем этапе гранд-финала открытого чемпионата мира по тхэквондо (пумсе) участвовали свыше 360 спортсменов разных возрастов из более 30 стран мира со всех континентов, кроме Антарктиды. Россию представляли 2 бойца: восемнадцатилетняя Анастасия Суменкова (Белгород) и семилетний Глеб Макаров (Елец). Оба спорсмена победили в гранд-финале, проходившем в корейском Сеуле и сделавшим Россию (на зависть соперникам) страной тхэквондо.

КСТАТИ:

За минувший 2021 год Глеб Макаров становился победителем открытых турниров Европы, Азии, США и Кореи. Одно из главных его достижений — победа на чемпионате Океании в категории «Дети до 9 лет» и открытого чемпионата мира. Ну а гран-при этого престижного соревнования стало своеобразной финальной точкой в 2021 году. Эту победу разделяет наставник юного дарования Андрей Васильевич Паламар и его тренерский штаб — Илья Бурных и Михаил Ячменев.