«В память о поэте»

Под таким названием в полосе «Парнас» за ноябрь прошлого года вышел материал А. Нечаева о нашем земляке — поэте и воине С. С. Бехтееве. На него в «Красное знамя» пришел отклик нашего читателя А. Фомина, который предлагается вашему вниманию.

Имя Сергея Бехтеева у меня на слуху с самого раннего детства. Многие поколения моих предков проживали в селе Липовка. В свидетельстве о рождении моего отца местом рождения значится деревня Бехтеевка. В те годы установить, где кончается Липовка и начинается Бехтеевка, было под силу только местным жителям. Одна из липовских улиц, начинавшаяся от церкви, переходила через гору в улицу бехтеевскую. Здесь был дом моих предков.

Из многочисленных повествований деда (1886 — 1962) о дореволюционной жизни села я впервые, еще ребенком, услышал фамилию Бехтеевых. И в последующие годы, когда мы с отцом навещали его, одной из тем разговора обязательно были воспоминания о местном барине. Так в то время простые люди называли отца будущего поэта.

Моя детская память сохранила много подробностей. От деда я узнал, что всех мальчиков в роду Бехтеевых называли именем Сергей в честь преподобного Сергия Радонежского. Это же имя носит и местная церковь, построенная в середине XVIII века. Будущий поэт был четвертым ребенком в семье. Его отец Сергей Сергеевич в свое время служил морским офицером, предводителем елецкого дворянства, членом Государственного cовета в чине тайного советника. Его увлечением были лошади. Летней порой он на зорьке мог выехать в Воронеж на породистом скакуне, а уже на вечерней возвращался обратно. В общении с простыми людьми он был добр, внимателен.

Дед рассказывал, что с поздней осени и до Пасхи семья Бехтеевых уезжала на жительство в Москву. В усадебном доме на зиму оставалась часть прислуги и управляющий. Он же по весне оповещал селян о приезде барина из Москвы. И село оживало: мальчишки гурьбой сбегались на вершину горы в ожидании экипажа, посланного на станцию Дон, бабы надевали праздничное убранство, мужики степенно разглаживали бороды, выправляли осанку. Когда ребята замечали приближение конного экипажа, быстро разбегались в разные концы села с криками: «Барин едет!» Тогда народ стекался к центру селения, и начиналось празднество. Детишкам раздавались всевозможные сладости, жамки и баранки, бабам и девкам — платочки, гребешки и булавки, мужикам ставился бочонок с вином и каждому — по пачке душистой махорки.

В пасхальные и престольные праздники для развлечений простому люду устанавливались качели с украшениями.

Последнего наследника дворянского рода Бехтеевых мой дед помнил смутно в силу разницы возрастов. Барчук был его старше на 7 лет. Зато хорошо запомнились похороны барина в 1911 году. При огромном стечении народа, с соблюдением всех православных канонов его погребли у алтаря церкви в семейном некрополе. Бехтеев-младший присутствовал на похоронах. Он служил в то время в чине коллежского асессора в должности земского начальника Елецкого уезда.

С началом Первой мировой войны Сергей Сергеевич отправился на фронт защищать Отечество.

Еще дед хорошо запомнил погромы барской усадьбы, а годами позже — и местной церкви, когда пьяные «активисты» безбоязненно сбрасывали на пол иконы с иконостаса.

Надо сказать, что мой дед никогда не связывал эти погромы с проявлением народного гнева. Он говорил, что творящие их отщепенцы были и будут при любой власти и во все времена.

Возвращаясь к публикации А. Нечаева о С. С. Бехтееве, хочу горячо поддержать его предложение об увековечивании памяти поэта и воина установкой его бюста в Ельце. В дополнение к этому было бы полезным переиздать литературные труды Сергея Сергеевича с его расширенной биографией. И это издание разместить в библиотеках города и района, дав возможность широкому кругу читателей ближе познакомиться с творчеством нашего знатного земляка. Поэзию С. Бехтеева отличает жгучая боль за судьбу России и любовь к ней, что ставит его в особый ряд поэтов-патриотов, чтение произведений которых питает читателей лучшими чувствами и укрепляет веру в наше Отечество.