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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации от 10.01. 2022 №02

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Об обеспечении безопасности населения городского округа город Елец в период проведения Крещенских купаний в 2022 году

В соответствии с Водным кодексом РФ, постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 21.06.2007 № 305-пс «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах Липецкой области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Обеспечить безопасность населения городского округа город Елец в период проведения Крещенских купаний в 2022 году.
  2. МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» (Колосов А.А.) организовать проведение массового купания в период праздника «Крещение Господне» в ночь с 000 до 300 19.01.2022 в районе городского пляжа, расположенного на правом берегу реки Быстрая Сосна на земельных участках с кадастровыми номерами 48:19:0000000:6318, 48:19:6270114:1, 48:19:0000000:6321.
  3. МБУ  «Аварийно —  спасательная   служба»   города  Ельца (Черных А.И.):

3.1 оборудовать место для проведения Крещенских купаний (купель) на правом берегу реки Быстрая Сосна в районе городского пляжа; 

3.2 провести осмотр с составлением акта готовности места для проведения Крещенских купаний;

3.3 с целью исключения неорганизованного и бесконтрольного купания населения на водных объектах выявить места несанкционированного купания, расположенные на территории городского округа город Елец, и установить запрещающие (информационные) аншлаги.

4. Начальнику управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Введенская Н.И.), начальнику МКУ «Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца» (Устинов В.И.) разместить настоящее постановление в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа город Елец в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.elets-adm.ru.  

5. Настоящее постановление опубликовать в Елецкой городской общественно — политической газете «Красное знамя».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец  Н.М. Родионова.

Глава городского округа город Елец                                               Е.В. Боровских

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