Семейный архив — ценная летопись судеб м

В нынешнем году исполнится 15 лет с момента учреждения международного Дня архивов. Вот мы и решили познакомить читателей с необычной версией того, как и из чего могут рождаться эти хранилища истории и запечатленного времени.

Оказалось, они подобны полноводным рекам, возникающим из малых ручейков. Все крупнейшие собрания документов вмещают в себя крошечные частички, такие, например, как личные или семейные архивы. Как раз об этих вроде бы малозначимых памятниках человеческого наследия и поведала журналисту «Красного знамени» и. о. председателя архивного управления администрации г. Ельца Наталья Владимировна ПОПОВА.



Сотрудники архивного управления администрации Ельца заняты разбором очередного фонда личного происхождения.

Про фотоальбомы и не только

«Чтобы вспомнить, какими мы были, сохраните семейный альбом», — пела когда-то Эдита Пьеха. Добрая, светлая песня о памяти поколений, имеющейся в каждом родовом гнезде. Действительно, фотокарточки — застывшее время, порой отражающее судьбы целых поколений, наследство, передаваемое старшими младшим. Мало того, сохранение семейных фото и других документов — дело не только отдельного рода, но и государства! Причем тут важно все — от смешных детских снимков или переписки родителей до бабушкиных медалей за добросовестный труд. Все это ценности в масштабах страны!

Так называемые «фонды личного происхождения» нередко передаются в государственные и муниципальные архивы. Сделать это могут сами собственники или их наследники. В такой мини-архив входят, если говорить официальным языком, «документальные материалы, образовавшиеся в течение жизни и деятельности отдельного лица, семьи и даже целого рода»: фотографии, награды, переписка, удостоверения, коллекции и многое другое.

Наша государственная служба заинтересована в фондах личного происхождения. Особенно этот интерес касается деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, ученых, фотографов-документалистов, общественно-политических деятелей, спортсменов, тренеров, ветеранов Великой Отечественной войны, труда, тружеников тыла, участников военных конфликтов, ликвидаторов последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также архитекторов, врачей, учителей, героев труда, краеведов, потомков известных людей, участников и очевидцев громких, важных событий, реабилитированных лиц и представителей различных социальных групп, народностей, профессий.



Неинтересных людей не бывает

Почти каждый из нас может быть интересен госархиву, ведь люди — свидетели, очевидцы исторических событий, а их документы — подтверждение существования факта, ситуации, уклада жизни. Еще десять лет назад никто не мог предположить, что некоторые деструктивные силы начнут пересмотр краеугольных событий истории нашей страны и мира в целом, поставят под сомнение значение и роль Советского Союза в Великой Отечественной войне, героизм и отвагу русского воина. В этих условиях многочисленные свидетельства, хранящиеся в семьях потомков непосредственных участников событий, их письма, фотографии, воспоминания — неоспоримое доказательство правды. Поэтому можно утверждать, что документы, бумаги, сопровождающие жизнь каждого человека, есть не что иное, как малая частица огромного архива всей страны, ее летопись через людские судьбы…

Инициатором передачи накопленных артефактов может выступить как сам человек или его родственники, так и сотрудники архива, которые, зная о ценности материалов, могут предложить их хранение. Это важно с государственной точки зрения и выгодно самому гражданину, ведь он получает крепкую уверенность в том, что все его документы, фотографии, письма и другие бумаги бережно сохранят и они не окажутся на помойке или в печи. Согласитесь, приятно осознавать, что о тебе не забудут через 50 или 100 лет, а твое наследие станет предметом изучения…



Артист, учитель, воины

Елецкий городской архив уже обладает фондами личного происхождения. К примеру, свои биографические документы, фотографии сдал на хранение заслуженный артист России, актер, режиссер театра «Бенефис» Владимир Сергеевич Громовиков. При этом оговорено, что его собрание продолжит пополняться новыми фактами из жизни и творческой деятельности.

Еще один фонд принадлежит не менее известному и заслуженному человеку — Тамаре Георгиевне Кирющенко. Она много лет отдала служению городу, руководила музеем И. А. Бунина, стремилась к тому, чтобы о Ельце как культурном центре с давними традициями узнало как можно больше людей в стране и за рубежом. Сотрудники архива рассказывают, что свою богатую коллекцию документов и вещей Тамара Георгиевна передала лично. В их числе родословная, своеобразный отчет о трудовой, общественной деятельности, награды, переписка со многими известными учеными, писателями, художниками, фотографии, копии картин, очерки, статьи. А также публикации о ней и научные работы, черновики о жизни и творчестве И. А. Бунина, написанные самой Тамарой Георгиевной. Все документы рассортированы, тщательно описаны и сформированы в отдельные разделы. Архив Т. Г. Кирющенко насчитывает без малого 200 страниц!

Особое место в фондах личного происхождения занимают материалы ветеранов и участников Великой Отечественной войны. К примеру, уже закончена работа над архивами участника боевых действий, спецопераций и событий в Афганистане Сергея Ивановича Карякина, ветерана Великой Отечественной войны, почетного строителя страны Виктора Михайловича Кряквина.



Семейная сага

Еще один огромный пакет, с которым предстоит разбираться сотрудникам архива — документы семьи Моряковых. Анатолий Павлович, 1921 года рождения, участник Великой Отечественной войны, награжден многими медалями и орденами, в том числе Отечественной войны II степени. Воевал в составе дивизионной разведки, фронтовые дороги довели его до Германии. После Победы работал каменщиком на железной дороге, элементном заводе (ныне АО «Энергия»). Среди переданных дочерью Моряковых документов — большая пачка его писем с фронта родным, а также фотографии — как фронтовые, так и послевоенные. Как свидетельствуют документы, Анатолий Павлович практически ежегодно встречался с боевыми товарищами, на снимках запечатлены трогательные моменты общения, дружеских объятий, эпизоды жизни.

Супруга А. П. Морякова Мария Федоровна к началу войны получила профессиональное образование и уже готовилась стать учителем. Среди ее документов привлекает внимание справка, выданная в ноябре 1941 года: она подтверждает окончание института и при этом «подлежит обмену на диплом»… Война-войной, а страна все равно готовила специалистов мирных профессий. Все понимали, что новому поколению нужно учиться, постигать азы науки и не только военной. Наличие справки наводит на мысль о том, что скорее всего неразбериха и суматоха, связанные с первыми военными месяцами, не позволили выдать новоиспеченным специалистам народного образования дипломы. Вероятно, их просто не оказалось в наличии — типографиям было не до них.

Казалось бы, всего один листок из прошлого, но и он дает представление о времени, ситуации, деталях своего времени.

После войны Мария Федоровна работала бухгалтером в отделе рабочего снабжения железной дороги. У нее немало Почетных грамот и благодарностей за труд. Без сомнения, каждый документ, переданный в архив, тщательно изучат.



Вторая жизнь

Все эти интересные документы не будут пылиться на полках. В договорах, заключаемых с фондосдатчиком, особо оговариваются возможности использования полученного материала. К примеру, из этих архивных документов организовывать выставки, обнародовать через средства массовой информации, выкладывать в свободном доступе в читальных залах, изучать и ссылаться на них при подготовке научных статей и исследовательской деятельности.

— Важно, что мы, повторюсь, гарантируем сохранность документов, их государственный учет, — подытоживает Н. В. Попова. — Кроме того, при необходимости сможем их реставрировать, поддерживать в надлежащем состоянии. Немаловажно, что на эти материалы распространяется закон об авторском праве, то есть при их использовании обязательна ссылка на оригинал.

Считаю, что сегодня архив способен дарить личным документам вторую жизнь, не позволяя безвозвратно кануть в Лету ценным сведениям…

КСТАТИ:

В 2021 году муниципальным архивным управлением принято 1199 единиц хранения (из них 1016 — постоянного хранения, 182 — по личному составу).

В результате паспортизации ведомственных архивов по состоянию на 1 декабря 2021 года суммарный учет всех документов составил: 3033 дел постоянного хранения за 2013 — 2018 годы и 98348 дел по личному составу за 1931— 2018 годы, хранящихся в организациях.

Специалисты управления провели 590 консультаций, оказали методическую и практическую помощь организациям.

В 2021 году горожане обращались в архивное управление почти с двумя тысячами запросов социально-правового характера. Дано более 1800 консультаций как юридическим, так и физическим лицам.

В прошлом году сотрудники управления подготовили три документальных онлайн-выставки — о жизни и творчестве И. А. Бунина, к годовщине Великой Отечественной войны («Без срока давности»), а также «9 декабря — День Героев Отечества», все они размещены на странице архивного управления в сети Интернет, которую посетили свыше 1600 человек.

Кстати, если в вашем семейном архиве немало фото, писем, других документов родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек или вы сами обладаете богатым наследием и хотите отдать все это на хранение в городской архив, обращайтесь к его сотрудникам по телефону 2-05-84.