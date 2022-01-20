Перешагнули миллиардный рубеж

Коллектив АО «Елецгидроагрегат» в минувшем году перешагнул рубеж в один миллиард рублей по объему производства и поставил перед собой новые амбициозные задачи. О достижениях и планах на 2022-й и последующие годы — в интервью с исполнительным директором ЗАО «Строймашсервис», акционером АО «Елецгидроагрегат» А. В. Ситниковым.

Работали в разных направлениях

— Антон Викторович, минувший год для елецкого предприятия, входящего в состав группы компаний «Строймашсервис», cудя по всему, выдался успешным?

— Да, в 2021 году агрегатчики выпустили почти на треть больше изделий. Удалось увеличить рост продаж до 40 процентов. Освоено более ста видов новой продукции, пользующейся спросом на отечественном рынке машиностроения. Производительность труда выросла более чем на 30 процентов, что, пожалуй, самое важное для предприятия в условиях непредсказуемой рыночной ситуации.

— Какие силы и рычаги задействовали для достижения такого результата?

— Мы трудились сразу по нескольким направлениям. Например, сосредоточились на обеспечении финансовой стабильности и работе с кадрами. Пересмотрели систему оплаты труда и премирования, с тем чтобы каждый сотрудник понимал свою задачу и уровень вознаграждения за ее выполнение. Добились улучшения взаимодействия как с поставщиками, так и с клиентами-дебиторами. Погасили все кредитные обязательства, сегодня полностью финансируемся за счет собственных средств. Также оптимизировали номенклатуру продукции — вывели из ассортимента низкоприбыльные изделия. Наконец начали избавляться от неликвидов: остатков незавершенного производства, скопившихся невостребованных материалов, деталей.



Приоритет — работе с кадрами

— Вы упомянули работу с кадрами, удается ли избежать дефицита специалистов?

— Да, это особая тема: увы, нам пока не удается избежать недостатка в специалистах. Это особенно ощутимо в отсутствии профессионалов со средним специальным образованием. Подчас не хватает токарей, фрезеровщиков, наладчиков, операторов станков с программным управлением.

Общался с российскими коллегами, и у всех складывается схожая ситуация. Знаем про интересный проект администрации Липецкой области: идет сбор данных со всех предприятий региона о потребностях в кадрах сейчас и на ближайшую перспективу. Соответственно спросу работодателей профессиональные учебные заведения начнут готовить нужных специалистов. Но это долгосрочный проект, тогда как кадры нужны сейчас. Поэтому мы активно взращиваем профессионалов собственными силами, учим людей на производстве. Это сложное дело: нет гарантии, что люди останутся, наставники тоже отрываются от основной работы, все ошибки учеников отражаются на основном производстве. Поэтому при подборе претендентов обращаем внимание больше на способность к обучению, адекватность, понимание происходящих на предприятии процессов и требований. Да, квалификация и профессия важны, но подчас если человек заинтересован в том, чем он занимается, у него есть желание овладеть чем-то для себя новым, а если при этом еще у него есть рядом хороший наставник, то успех гарантирован.

Еще один важный аспект: мало набрать нужные кадры, надо еще суметь их удержать. Один из способов — повышение квалификации. Поэтому активно занимаемся тренингами под эгидой федерального и регионального центров компетенций. Наши сотрудники постоянно участвуют в профессиональных конкурсах, занимают призовые места. Регулярно отправляем на стажировки: к примеру, в наступившем году планируем обучать своих сотрудников в компании Bosch Rexroth — мировом лидере по производству гидравлики.

Большую роль играет и повышение привлекательности завода как работодателя. И здесь главная скрипка — за социальной сферой.

Мы возобновили работу столовой предприятия, провели конкурс среди поставщиков питания и отдали предпочтение лучшему. Кстати, я и сам там обедаю, и наши московские менеджеры, когда приезжают на завод. Также открыли для сотрудников бесплатный тренажерный зал.

Но главное — повышение зарплаты на 18 процентов. Это заметный прирост.

Все это вкупе дало возможность АО «Елецгидроагрегат» войти в число победителей конкурса среди промышленных предприятий Липецкой области в номинации «За заботу о сотрудниках». На заседании регионального совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развития конкуренции соответствующий почетный знак вручили генеральному директору завода Светлане Николаевне Ефимовой.



О диверсификации

— Сегодня одно из важных направлений современной экономики — диверсификация. Виктор Александрович Ситников начал проповедовать этот подход, и он оправдал себя не один раз. Насколько важна эта концепция для вас?

— Действительно, именно диверсификация, то есть мера разнообразия помогает избежать серьезных кризисов, начиная с 1991 года. Если одно из направлений деятельности по каким-то причинам выпадает, дает сбой, то другие помогают всему предприятию выстоять без серьезных потрясений. К примеру, у нас есть как готовая продукция (гидравлика, запчасти, техника), так и полуфабрикаты (трубы, прутки). В нашем каталоге — запчасти для экскаваторов, коммунальной, грузоподъемной, буровой и другой техники. Мы активно сотрудничаем как с крупными заводами-изготовителями, добывающими и строительными компаниями, так и с индивидуальными предпринимателями, небольшими ремонтными организациями. Отмечу и нашу серьезную географическую диверсификацию. Именно планомерное, постоянное развитие всех направлений деятельности остается главной стратегией предприятия и группы компаний «Строймашсервис».

— Это повышает конкурентоспособность?

— Конечно. Это позволяет выиграть наибольшую долю кошелька клиента — он может приобрести все необходимое в одном месте, сэкономить на транспортных издержках, получить выгодные условия платежа. При этом у нас есть и другие преимущества. Например, благодаря грамотному управлению финансовыми потоками предоставляем клиентам отсрочку оплаты, хорошие скидки. Всегда держим свое слово, при этом подразумевается, что и наши партнеры следуют тому же принципу. Мы можем предложить широкий выбор качественной продукции. Опять же скидки поставщиков за большие объемы закупок позволяют нам предлагать цены ниже, чем у большинства конкурентов, а благодаря обширной сети региональных представительств она доступна практически в любой точке страны.

— Несколько лет назад все местные и региональные СМИ рассказывали о серьезной модернизации производства в АО «Елецгидроагрегат». На ваш взгляд, сегодня уровень оснащения завода отвечает современным требованиям?

— Действительно, пять лет назад основные фонды были значительно обновлены. Сегодня наша задача — понять, насколько эффективно они используются. В результате выявлены резервы для повышения производительности уже существующего оборудования за счет рационального распределения нагрузки, правильного подбора специалистов. Можно сказать, весь минувший год у нас прошел под флагом бережливого производства и оптимизации, нежели слепого инвестирования в станки. Ожидаем, что следующий скачок произойдет в 2023 — 2024 годах, когда перейдем на другой уровень качества и производительности.



Планы

на перспективу

— Коль вы заговорили о планах, то каковы они на наступивший год? Есть ли перспективное видение развития завода? Какие идеи вынашиваете?

— Сравнивая ситуацию на рынке гидравлики двадцать лет назад и сейчас, мы приходим к выводу, что сельскохозяйственный сегмент уже не так интересен АО «Елецгидро­агрегат», как прежде. Наша продукция становится дороже и качественней, поэтому нам нет смысла конкурироать с теми, кто предлагает простые и дешевые товары. Например, нашим партнером остается известная компания Kvernaland Group, расположенная в Липецкой области. Также в числе наших ключевых партнеров — один из лидеров по производству сельхозтехники «Петербургский тракторный завод». Мы верим, что благодаря нашему сотрудничеству «ПТЗ» станет номером один в России, если не по количеству, то уж точно по качеству!

Сегодня мы делаем акцент на сегмент тяжелой техники: работаем с «Промтрактором» — крупнейшим производителем промышленных тракторов на гусеничном ходу из Чебоксар, «ИМЗ «Автокран» (Иваново), «ЕЛАЗ», «Стройдормаш» (Алапаевск) и другими крупными компаниями. Также хотим вернуться к выпуску цилиндров для иностранных экскаваторов и другой силовой техники . А для этого понадобится осуществить новый проект по освоению фланцевых гидроцилиндров — они мощнее и надежнее, большинство предприятий предпочитает сегодня именно их. В России появилось много локализованных производств строительной техники, тогда как гидроцилиндры до сих пор закупаются за рубежом. Поэтому реализацию этого направления считаем вектором развития на ближайшие пять лет.

Что же касается производства в целом, то здесь основная цель — рост его объемов от 10 до 20 процентов. Добиться этого возможно за счет комбинации трех факторов: производительности труда, роста числа сотрудников и размещения части изготовления деталей субпод­рядчикам. У нас большие резервы с точки зрения кооперации — предполагается большая работа совместно с предприятиями Липецкой области и других регионов. Главное — мы понимаем, что нам нужно для доминирования на современном рынке, и прикладываем все усилия для реализации намеченных планов.