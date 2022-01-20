Скоро Татьянин день

Сейчас у елецких студентов «горячая» пора — они сдают последние экзамены в зимнем семестре. В преддверии Дня российского студенчества (Татьянин день) корреспондент «Красного знамени» встретилась с председателем студенческого совета ЕГУ им. И. А. Бунина Ольгой Быковой и узнала об интересных событиях в стенах вуза и жизни молодежи в общежитии.

Студенты ЕГУ им. И. А. Бунина Ольга Быкова, Наталья Оводова, Илья Рощупкин, Олеся Мищенко, Екатерина Чеботарева и Александр Кирсанов на съемках поздравительного видеоролика.



Чем занимаются студенты

О. Быкова учится на 2-м курсе института филологии по направлению «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: русский язык и иноязычное образование (немецкий, английский)». Она со школьной скамьи знала, что для дальнейшего обучения выберет специальность, связанную с гуманитарными науками. Так, в Ельце нашла направление, в котором совместила и желания, и мечты, и ожидания. Да и знание двух иностранных языков, помимо русского, — это большие возможности для будущей карьеры.

У председателя совета обучающихся очень интересная и творческая работа. В обязанности Ольги входит сбор студентов и преподавателей по вопросам образования и проведения культурных мероприятий, организация различных концертов, конкурсов, состязаний. Многие ребята обращаются к Оле Быковой за советом, помощью или с новыми идеями. Порой серьезными, например, делятся своими взглядами на развитие вуза.

Ольга вместе с одногруппницами тоже не сидит без дел. Устраивают концерты, поют песни на немецком, английском и русском языках, а еще делают познавательные и смешные видеосюжеты к праздникам, готовят фотозоны, украшают аудитории и лестничные пролеты института. На все это уходит немало времени.

Не забывает О. Быкова и об учебе. Старается получать повышенную стипендию. Впрочем, куда важнее новые знания и навыки. А еще прошедший год запомнился фестивалем «СтудЛето». Это всегда новые эмоции, встречи, драйв, возможности для саморазвития.

Весело было и на турбазе ЕГУ им. И. А. Бунина, где можно подышать свежим сосновым воздухом и насладиться отдыхом на природе после летней сессии. Ребята изучили все окрестности лагеря, побывали на соседних, почти заброшенных базах отдыха.



Жизнь общажная

Общежитие стало для Оли Быковой отдельным миром, который занимает часть ее сердца. Студенты живут здесь дружно: вместе делают уборку и готовят еду, общаются, шутят, поддерживают друг друга. Оле запомнился момент, когда ребята собрались в общежитии, чтобы познакомиться. Одна девочка принесла в кастрюльке тушеную картошку с мясом. Чтобы разогреть блюдо, поставили его в духовку. Но не учли крышку, где была пластиковая ручка. В общем, поужинали…

С улыбкой на лице студентка вспомнила еще один эпизод, когда ребята записывали видеопо­здравление для преподавателей к 8 Марта. Было забавно видеть юношей и девушек, поющих в бутылки из-под кефира и толкушки для картошки. Зато получилось необычно и весело.

В общежитии очень добрые, внимательные и отзывчивые вахтеры. На Масленицу все слушали, как они, находясь на посту, по громкоговорителю подсказывали мальчикам, чего им добавить в тесто для блинов.



От сессии до сессии

Ольга Быкова поделилась своими секретами сдачи зачетов и экзаменов. Чтобы хорошо сдать сессию, начинать готовиться нужно заранее. Залог успеха — посещение лекций и практических занятий во время всего семестра. Ведь за пару суток перед сдачей усвоить материал, рассчитанный на изучение в течение нескольких месяцев, нереально. А вот повторить и систематизировать знания, полученные за семестр, возможно.

Главная ошибка многих студентов — подготовка по ночам. Доказано, что в процессе сна в мозге активизируются те же самые группы нейронов, что и при обучении. Поэтому целесообразно прочесть сложный материал непосредственно перед тем, как лечь спать, причем до полуночи. Так легче запомнится любой, даже самый сложный материал, изученный за день.

Хорошо сдать сессию может помешать заниженная самооценка. Действенный способ за пять минут вырасти в собственных глазах — прямо у двери экзаменационной аудитории составить список своих положительных качеств. По мере увеличения перечня самооценка растет, а тревога уходит, что позитивно скажется на интеллектуальных способностях.