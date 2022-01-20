Мы привлекаем молодежь к активной жизни

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) — организация широко известная в нашей стране и неразрывно связанная с историей Отечества. В предстоящее воскресенье (23 января) она отметит 95-летие со дня создания.



История и факты

В истории ДОСААФ и его предшественника Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) немало интересных фактов.

Например, именно ОСОАВИАХИМ стоял у истоков создания комплекса ГТО. Причем одним из нормативов первого комплекса было умение ездить на велосипеде, а также управлять трактором, мотоциклом, автомобилем (этому как раз и обучали в клубах общества). Даже космическая эра начиналась с ДОСААФ, ведь первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин проходил летную подготовку в Саратовском аэроклубе добровольного общества. А трижды Герой Советского Союза, впоследствии маршал авиации Александр Иванович Покрышкин также начинал карьеру летчика в ДОСААФ, он же впоследствии 10 лет возглавлял всесоюзную организацию.

Что касается сегодняшнего дня, то ДОСААФ — в числе учредителей военно-патриотического движения «Юнармия», сплотившего общей идеей тысячи подростков нашей страны.



Задача —

растить патриотов

Особое внимание к молодежи не случайно. С первых лет создания и до сегодняшнего дня одна из основных задач оборонного общества — растить патриотов, готовить мальчишек к службе в армии.

Местное отделение ДОСААФ России г. Ельца — одно из сотен ячеек оборонного общества сегодня. Оно объединяет 14 первичных отделений. В елецкой автошколе ДОСААФ обучают водителей для Вооруженных Сил страны, а также тех, кто хочет управлять машиной на «гражданке». Кроме того, занятия на базе нашей организации позволяют подросткам, юношам и девушкам сделать «шаг в небо». Акция с одноименным названием вот уже более 15 лет дает возможность пройти специальную подготовку и осуществить прыжок из самолета под куполом парашюта.

А еще у нас учат метко стрелять. Сейчас в рамках традиционного месячника оборонно-массовой и спортивной работы проводится акция «Ворошиловский стрелок». И тут не только пропаганда здорового образа жизни, спортивная подготовка, но и обращение к истории страны. На это же направлены наши проекты, «Ратник», «Курс молодого бойца», «Побеждает тот, кто побеждает себя», а также соревнования по лазертагу, турниры на радиоуправляемых танках, «ДОСААФовская лыжня», ежегодный лыжный переход из Задонска в Елец и многие другие мероприятия. Мы привлекаем молодежь к активному образу жизни, обучаем полезным навыкам, которые пригодятся в том числе и во время службы в армии.



Неравнодушные люди

Без первичных отделений, руководят которыми люди неравнодушные, инициативные, было бы невозможно организовать военно-полевые сборы, водные походы, соревнования по различным видам спорта. В числе наших лучших педагогов стоит отметить людей, возглавляющих первички в школах № 8 (Юрий Селищев) и № 1 им. М. М. Пришвина (Владимир Чернышев), № 12 (Олег Попов), № 23 (Александр Калинин), ЕТЖТ — филиал РГУПС (Андрей Черепников) и организатора «Поста № 1» (Геннадий Иванников). А еще наша гордость — военно-патриотический клуб «Ельчане» (у истоков его создания стоял Александр Оборотов и воины-интернационалисты, сегодня им руководит Михаил Кобзев). Он объединяет парней, которые хотели бы закалить характер, быть физически крепкими. Те, кто в прежние годы прошел курс молодого бойца в «Ельчанах», уже отслужили в рядах Российской армии и сегодня поддерживают связь с клубом, участвуя в его мероприятиях. Для молодых это лучший пример активной гражданской позиции.



Помогает сотрудничество

Реализация всех намеченных планов была бы невозможной без взаимовыгодного, тесного сотрудничества со многими организациями, ведомствами, структурами, в том числе с городской газетой «Красное знамя».

Субсидии, которые мы получаем благодаря поддержке администрации городского округа город Елец как социально-ориентированные НКО, помогают нам совершенствовать материально-техническую базу, организовывать интересные и полезные спортивные и творческие мероприятия.

В числе наших основных партнеров — управление образования, а также управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца. Сотрудничество с ними позволяет развиваться, двигаться вперед, учиться и набираться опыта. Надеемся, так будет и впредь.

Владимир ЛЬГОТКИН,

председатель отделения ДОСААФ г. Ельца