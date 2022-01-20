«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» У ТРАНСПОРТНЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

День российского студенчества отметили в Елецком ЛО МВД России на транспорте. В гости к транспортным полицейским пришли студенты Елецкого государственного университета

В преддверии Дня студента Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте посетил «Студенческий десант». С работой транспортных полицейских ознакомились студенты второго курса института среднего профессионального образования Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина, обучающиеся по направлению «Право и организация социального обеспечения».

Транспортные полицейские совместно с председателем Общественного совета при Елецком ЛО рассказали об истории отдела, о порядке поступления на службу в органы внутренних дел, основных направлениях и специфике работы полиции на транспорте, о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Эксперты-криминалисты погрузили ребят в специфику своей работы. Показали им виды криминалистических учетов, специальную мобильную дактилоскопическую аппаратуру, используемую для идентификации личности по следам пальцев рук, а старший юрисконсульт Олеся Рожкова провела викторину правоохранительной направленности.

Инспекторы-кинологи провели показательные выступления служебных собак, работающих по поиску наркотиков и оружия. Гости смогли познакомиться с немецкой овчаркой Айзой, которая с легкостью учуяла и нашла наркотические средства и овчаркой Вестой, она продемонстрировала навыки и умения в поиске взрывчатых веществ.

Студенты задали немало вопросов организаторам встречи о работе в полиции, некоторые признались, что всерьез задумались о поступлении на службу в органы внутренних дел.

Подобные акции помогают студентам в самом начале жизненного пути, не только лично познакомиться с теми, кто обеспечивает безопасность на объектах транспорта, но и определиться с выбором профессии.

По окончанию мероприятия участники получили много интересной и полезной для себя информации, пожелание и в будущем проводить такие встречи почаще.

Елецкий ЛО МВД России на транспорте.