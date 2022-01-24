В 1362 году во время похода великого князя московского Дмитрия Ивановича (будущего Донского) в рядах его войска впервые упомянут князь Федор Елецкий.

Борьба за великое княжение

Предыстория этого похода такова. Летом 1362 года Золотая Орда в силу ряда обстоятельств оказалась расколотой на две враждующие части. Основная борьба разгорелась между Мамаем и его ставленниками — с одной стороны и ханами Сарая (считавшими себя потомками Чингизхана) — с другой. Это было на руку русским князьям, ведь в такой ситуации татарам было не до них. И хотя каждый хан требовал подчинения и традиционного выхода (дани), ордынский контроль за Северо-Восточной Русью из-за «великой замятии» (так называли ордынский раскол русские летописцы) существенно ослабел.

Это в свою очередь дало новый толчок к борьбе за великое княжение внутри самой Руси. Князья стремились к власти, используя военную силу, экономический потенциал и политические связи. Иными словами, обладателем заветного ярлыка на великокняжеский Владимирский стол становился тот, кто был сильнее, богаче, хитрее других.

В то время великим князем Владимирским был Дмитрий Константинович. Однако москвичи затеяли спор о законности выдачи ему ярлыка. Они выслали посольство в Сарай к хану Мюриду (Мурату) «з дары многими» (немаловажный аргумент в тогдашних спорах) и упирали на то, что Дмитрий Константинович был поставлен на великое княжение еще ханом Наврузом — противником Мюрида.

В итоге спор за ярлык на великое княжение закончился в пользу московского князя Дмитрия Ивановича.

Таким князя Федора Елецкого изобразил художник Василий Криворучко (картина находится в Воронежском областном краеведческом музее).



Прозорливый деятель

Самому Дмитрию в то время едва минуло 12 лет, так что ответственные решения скорее всего принимал не он, а влиятельные люди из его окружения. Одним из них был митрополит московский, святитель Алексий (тот самый, что указал ельчанам место строительства новой крепости после пожара 1357 года, когда большая часть города сгорела). Он слыл хорошим дипломатом и дальновидным политиком. К тому же в его руках имелась казна всей православной русской церкви и высокий авторитет ее предстоятеля.

Меж тем, узнав о неутешительном для себя решении спора, бывший великий князь Дмитрий Константинович «иде из Володимира в Переславль и сяце в нем, хотя владети». Однако Москву не устраивает и такой поворот дела. Кроме победы политической, ей нужна еще и военная победа. Собрав большое войско, москвичи подошли к Переяславлю, затем триумфально вступили во Владимир. Дмитрий Константинович не нашел сил противостоять московской рати и бежал в свою вотчину — Суздаль.

Приняв сторону Москвы в той междоусобице, князь Федор Елецкий показал себя как прозорливый деятель. Ведь именно этот город стал столицей нового зарождающегося государства — Московской Руси.

«Бархатная книга» — родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских фамилий России; княжеский род Елецких в ней тоже упомянут.



Наш князь попал в «ЖЗЛ»

Федор Иванович Елецкий ведет свою родословную от князей Козельских и Перемышльских. Его отец Иван Титович как раз и стоял у истоков этого колена. Сам же Федор Иванович считается основателем династии елецких князей. В книге «Все монархи России» мы находим про него следующие строки: «Получил во владение от отца город Елец». В 1380 году он вновь упомянут среди участников Куликовской битвы. Согласно «Сказанию о Мамаевом побоище» при «уряжении полков» в Коломне дружина князя Федора Елецкого находилась в полку правой руки Владимира Серпуховского.

Благодаря союзу с московским Дмитрием Донским наш князь даже попал в издание «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ). Вот отрывок из книги Юрия Лощица «Дмитрий Донской» (московское издательство «Молодая гвардия», 1980 г.): «И уже окончательно растрогало Дмитрия Ивановича (великого князя московского — прим. Р. Д.) появление еще одного князя, его и в живых не чаяли зреть. То был Федор Елецкий, удельный вотчич с берегов Быстрой Сосны, то есть как раз оттуда, где сейчас вытаптывают траву мамаевы полчища. Елец — городишко пограничный, разнесчастный, года не проходит, чтоб не чинили ему ордынцы новых обид. Уж ельчанам ли перечить Мамаю! Им, кажется, сам Бог велел отсиживаться где-нибудь в лесных норах. Ан нет! Прослышал князь Федор, что русская рать спускается к Дону и из-под самых лап мамаевых, выскользнул с малой дружиной и полетел встречь московскому князю. Семь бед — один ответ. Чем терпеть ежегодные посрамления, лучше в одночасье сложить головушки — и за свой Елец горемычный, и за обиды всей Руси. Счастьем сверкали глаза на чумазом лице князя-бедолаги. Он увидел рать неохватную, как море, дышащую жаром восхищения. Это было восхищение поступком горстки его ельчан. И, видя такое, ему хотелось плакать от радости, какой еще никогда в жизни не испытывал».



Его потомки

Именно старый князь Федор Иванович Елецкий в 1395 году мужественно противостоял со своей дружиной и ельчанами грозному Тамерлану.

По одной из версий, после жестокой сечи с пришедшими из Азии завоевателями он попал в плен. По другой легенде, удельный правитель сложил голову в бою в числе защитников Елецкой крепости.

Потомки Федора — сын Иван и внук Юрий вплоть до правнуков Ивана и Семена — оставались удельными князьями. Дети двух последних уже служили воеводами у великого князя Василия III.

В середине XV века Елецкое княжество потеряло статус удельного и перешло в вотчину Москвы. Елецкие князья служили московскому государю, а потом и России. Они становятся воеводами, стольниками, придворными и военными людьми.

Подполковник Леонид Елецкий (сидит крайний слева) с сослуживцами.



В числе потомков Федора Елецкого можно назвать (условно, конечно!) и вымышленного персонажа из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама», написанной по мотивам одноименной повести А. С. Пушкина.

Петр Ильич ввел в свое знаменитое произведение роль князя Елецкого, ставшую одной из ключевых. По замыслу композитора Елецкий выступает соперником главного героя — Германа, в то время как у Пушкина вовсе не было такого действующего лица. И, напротив, оперу Чайковского невозможно представить без вполне себе положительного и благородного персонажа — князя Елецкого.

Либретто к музыкальному произведению писал брат П. И. Чайковского — Модест. Но Петр Ильич редактировал эту рукопись и лично написал слова к некоторым фрагментам оперы, например? для двух арий князя Елецкого.

Ария князя Елецкого из оперы «Пиковая дама»^ Лиза — Асмик Григорян, князь — Алексей Марков.



Последний представитель княжеского рода (не выдуманный, а вполне реальный) князь Леонид Васильевич Елецкий служил в лейб-гвардейском уланском Его Величества полку. В первую мировую командовал гвардейским кавалергардским полком (он, кстати сказать, был последним его командиром вплоть до революции 1917 года). Участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, после чего получил звание генерал-майора.

После революции князь Елецкий активно участвовал в антибольшевистском движении. Служил начальником Управления ремонтирования конского состава в армии генерала Деникина, а затем Врангеля. На этой должности он обеспечивал лошадьми конные части белой армии.

После разгрома белого движения с остатками врангелевцев (ноябрь 1920 года) отбыл в Югославию, а потом эмигрировал в США. До самой смерти был председателем союза российских дворян в Америке.

Умер Леонид Васильевич Елецкий, не оставив наследников, 19 ноября 1958 года, будучи непримиримым врагом Советской власти. Его прах покоится в 30 километрах от Манхеттэна, в местечке Нануэт на кладбище православного монастыря Новое Дивеево (США).

Роман ДЕМИН