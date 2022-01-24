ПОЕЗДОМ ОТРЕЗАЛО СТУПНЮ

На участках оперативного обслуживания Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте (524 км железной дороги на территории 4 регионов РФ) с 25 января по 3 февраля пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Народная тропа».

Само название акции говорит о ее направленности: транспортные полицейские помимо соответствующей профилактической работы целенаправленно выявляют факты нарушения правил нахождения на территории объектов ж/д инфраструктуры, в частности, игнорирования требований к переходу путей, по которым движутся составы. Недавний трагический случай наглядно продемонстрировал, насколько важно соблюдать такие правила.

Как сообщают сотрудники группы по делам несовершеннолетних Елецкого ЛО МВД России на транспорте, 19 января на железнодорожном перегоне Чугун 1-Липецк пассажирским поездом был травмирован мужчина, ему отрезало ступню. Пешехода госпитализировали.

Транспортные полицейские в очередной раз напоминают простые правила, соблюдение которых убережет от подобных трагедий: не оставляйте без присмотра детей на железнодорожных путях и платформах, не пользуйтесь вблизи железнодорожного полотна наушниками и не разговаривайте по сотовому телефону (при этом можно не услышать сигнала машиниста электропоезда). Также небезопасно ходить по ж/д путям и пересекать их в неустановленных местах.

Для любителей бездумного риска: важно помнить, что для остановки поезда, идущего со скоростью 100 — 120 км/ч, потребуется от 700 до 1000 метров тормозного пути, поэтому стоит крепко подумать перед тем как перебегать рельсы перед мчащемся составом. За последние годы зарегистрированы десятки случаев гибели и тяжелого травмирования в результате игр на территории ж/д объектов: прыжки с платформ, подлезание под подвижной состав, «штурм» крыш вагонов и опасное приближение к контактной сети — все это не раз заканчивалось трагедиями.

Полицейские напоминают подросткам: не следует класть на пути посторонние предметы (это может привести к катастрофам) и бросать камни в движущийся состав. И то, и другое — правонарушение, за которое придется отвечать по статье 11.1 КоАП РФ.