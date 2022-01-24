Жизненный путь спортсмена

40 лет назад спортивную общественность нашего города взбудоражило известие, пришедшее из украинского города Кременчуга: здесь на всесоюзном турнире по самбо 18-летний ельчанин Александр Перегудов завоевал золотую медаль, выполнив норматив мастера спорта СССР.

А. Перегудов с наградами ветеранского турнира.

В те времена елецкая школа самбо и дзюдо уже имела большой авторитет: ельчане не раз одерживали победы не только на всесоюзном, но и международном уровнях. И все-таки успех Перегудова заставил о себе говорить: стать матером спорта по самбо или дзюдо в 18 лет удается далеко не каждому даже из тех, кого тренеры считают перспективными.

Тот турнир в Кременчуге 1982 года памятен Александру еще тем, что золотую медаль ему вручал почетный гражданин этого города, дважды Герой Советского Союза А. А. Леонов. Его имя, собственно, и носили эти соревнования. Награждая ельчанина, легендарный летчик-космонавт сказал, дружески похлопав его по плечу: «От такого богатыря ждем только побед и на международных турнирах!».

Что правда, то правда: природа щедро одарила Перегудова замечательными физическими данными. С детства он любил спорт, особенно его игровые виды. И только в 15 лет увлекся борьбой, после того как записался в секцию самбо, действовавшую тогда при элементном заводе (теперь АО «Энергия»). Его тренер Владимир Алексеевич Лыгин сразу обратил внимание на юного богатыря. И сумел убедить его в том, что для достижения больших побед, кроме физической силы, необходимы еще выносливость и терпение. На развитие этих качеств были направлены многочисленные тренировки, часто очень утомительные. И Перегудов оправдал надежды своего наставника: всего через 3 года занятий Александр стал мастером спорта СССР. А вскоре после этого успеха ельчанин становится еще и мастером спорта по дзюдо. К этому времени Перегудов, призванный в армию, проходил службу в Москве, в клубе ЦСКА. Его включили в сборные команды Советского Союза по самбо и дзюдо.

У молодого и талантливого спортсмена тогда имелась мечта: выступить на Олимпийских играх. Но само время оказалось против ее реализации. Вспомним 1980 год, когда страны Запада бойкотировали Олимпийские игры в Москве. Из-за этого мировое спортивное движение оказалось расколотым и в глубоком кризисе. В результате вместо Олимпиады-1984 Советский Союз вместе с другими странами социалистического лагеря решили организовать собственные игры «Дружба-84».

И вот что примечательно: на спортивном параде участников в честь открытия этих игр на стадионе в Лужниках наш земляк А. Перегудов был удостоен чести нести флаг Советского Союза во главе колонны нашей сборной команды. И выступил он на этих соревнованиях отлично: стал победителем турнира дзюдоистов.

О спортивных достижениях Александра можно много рассказывать. Он десятикратный чемпион Липецкой области и Центрального федерального округа, чемпион Москвы по дзюдо, чемпион мира и призер чемпионата Европы по самбо.

И спортивному долголетию А. Перегудова тоже можно позавидовать: ельчанин неоднократно становился чемпионом мира среди ветеранов по самбо и дзюдо.

Но случается так, что, кроме побед и успехов, на жизненном пути, порой, выпадают непростые испытания. Тем более что физически сильному человеку бывает трудно сдержать свою мощь. Так в бытовом конфликте от руки спортсмена пострадал человек, за что Александру пришлось отвечать перед законом…

Перегудова эти испытания не сломили. По линии армейских связей в столице он участвует в подготовке борцов. Александр Александрович поддерживает хорошую спортивную форму, участвуя в ветеранских соревнованиях и по-прежнему побеждает.

Владимир ОЛЕЙНИК,

кандидат в мастера СССР по городошному спорту