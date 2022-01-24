НОВАЯ КВИТАНЦИЯ ЗА ГАЗ: «ЛУЧШЕ БЫ ВСЕ ОСТАЛОСЬ ПО-СТАРОМУ»

Пожалуй, такого мнения придерживается большинство потребителей, оплачивающих потраченный энергоресурс не онлайн, а «ногами» (главным образом, через почтовые отделения): новая и малопонятная форма январской квитанции от ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» доставила пожилым пенсионерам хлопот — не проходила оплата на почте, да и многие не понимали, куда и как вписывать показания и суммы к оплате.

После запроса разъяснений сложившейся ситуации, сделанного редакцией «КЗ» представителю регионального газпромовского подразделения, на официальных интернет-ресурсах ООО был опубликован «Официальный комментарий по поводу введения новых квитанций». Приводим его полностью:

«В связи с техническим сбоем в работе программного обеспечения возникли временные сложности с введением показаний счетчиков и оплатой газа по новым квитанциям. «Газпром межрегионгаз Липецк» устраняет проблему.

Для внесения показаний приборов учета и оплаты газа без комиссии предлагаем абонентам воспользоваться официальным сайтом компании:

для передачи показаний — раздел «Передать показания счетчика» https://mrg48.ru/consumers/individual/send;

для оплаты газа — раздел «Оплата газа» https://mrg48.ru/consumers/individual/payment-methods.

Также вносить показания и оплачивать потребленный газ без комиссии можно через «Личный кабинет» клиента.

Компания «Газпром межрегионгаз Липецк» приносит свои извинения за доставленные неудобства».

К сожалению, значительное количество (если не большинство) читателей «Красного знамени» в силу преклонного возраста Интернетом не пользуется. Им-то что делать в этой ситуации?! Негласно им советуют пока заплатить по старым квитанциям: «в феврале уже все устаканится и придет в норму».