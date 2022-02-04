Беспрецедентно, но факт

Областным следственным управлением Следкома РФ опубликована информация о двух уголовных делах (одно уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, второе расследуется), каждое из которых по-своему уникально для Ельца.

В первом случае молодой мужчина до полусмерти забил и догола раздел своего давнишнего друга (тот потом умер от побоев в больнице). Во второй истории речь идет о более чем 50-миллионном уклонении от уплаты налогов.



Забил

за неохоту

Уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летнего ельчанина, избившего своего 28-летнего друга, расследовалось местным отделом СУ СК РФ. Произошло это ночью 2 ноября прошлого года. Оба, и обвиняемый, и его будущая жертва, были пьяны — перед этим крепко выпили в городском парке. Избитый уже потерял сознание, когда собутыльник снял с него всю одежду и сжег на костре. А потом преспокойно отправился домой.

Утром потерпевшего в бессознательном состоянии в парке обнаружили прохожие, они и вызвали «скорую помощь». Мужчину госпитализировали в больницу, где тот, не приходя в сознание, скончался. Согласно выводам судмедэкспертов, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Следствием установлено, что обвиняемый судим за грабеж и нанесение побоев. Вину в совершении особо тяжкого преступления он признал, пояснив следователю: причиной конфликта стало упрямство потерпевшего, не хотевшего идти домой. Желая проучить знакомого, с которым дружил 15 лет, обвиняемый избил его, раздел и оставил в парке.

На время предварительного следствия фигурант уголовного дела был заключен под стражу. Ему грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.



Подозрение в уклонении

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении владельца и гендиректора елецкого ООО, подозреваемых в совершении группового преступления — в организации уклонения и собственно в уклонении от уплаты в особо крупном размере налогов, сборов, подлежащих уплате организацией. Речь идет о нашем пивзаводе.

По данным следствия, генеральный директор и люди из числа руководства предприятия, специализирующегося в Ельце на производстве слабоалкогольных напитков, действуя по предварительному сговору с целью уклонения от уплаты акциза и налога на добавленную стоимость, внесли в соответствующие декларации за 9 месяцев 2020 года заведомо ложные сведения о суммах подлежащих уплате акцизов от реализации подакцизных товаров и НДС.

В результате противоправной деятельности подозреваемые уклонились от уплаты налоговых сборов в общей сумме более 51 млн рублей. У следствия есть основания полагать, что налоговое преступление совершено под непосредственным руководством фактического владельца организации, по указаниям которого действовали фигуранты.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательной базы. С целью обеспечения возмещения причиненного данным налоговым преступлением ущерба следствием предпринимаются меры для установления имущества фигурантов и его ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Однако уклонившийся от уплаты налогов может быть освобожден от уголовной ответственности, если данное преступление совершено им впервые и суммы недоимки, пеней, а также штрафа будут уплачены им в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

(по материалам пресс-службы регионального следственного управления

Следственного комитета РФ)