Рассказали о своей семье

В этом учебном году мы стали первоклассниками, вошли в большую школьную семью гимназии № 1. Но у каждого из нас есть свой дом, где живут самые родные и близкие люди. Учительница предложила нам рассказать о них. Вот что у нас получилось.

Первоклассники рассказали друзьям о своих семьях.

Артем ФИЛАТОВ:

— Моя семья состоит из четырех человек. Это мама Елена Сергеевна, папа Николай Александрович, я и младший брат Тимофей. Есть бабушки и дедушки, они тоже моя семья, и я их очень люблю.

А еще у нас есть домашний питомец. Это хомяк по кличке Снежка. Моя мама добрая и красивая. С ней всегда интересно, а когда ее долго нет, я скучаю. Мама раньше работала воспитателем в детском саду, а сейчас сидит дома с Тимошей. Мой папа сильный. Он легко поднимает меня и учит подтягиваться на турнике. Он работает овощеводом. А Тимоша совсем маленький, любит смотреть мультики и играть с машинками.

Мне нравится ездить в гости к своим бабушкам и дедушкам. Бабушка Нина и дедушка Сережа живут в деревне, у них есть хозяйство и огород, мы помогаем им. А летом приезжаем и ходим все вместе в лес за ягодами и грибами. Бабушка Марина и дедушка Коля живут в Ельце. Когда мы приходим к ним, бабушка печет вкусные блины, а дедушка играет со мной в конструктор и машинки. На праздники мы всегда собираемся вместе и дарим друг другу подарки. Я очень рад, что у меня такая большая и дружная семья!

София ПРОНЯЕВА:

— Мой папа Алексей Александрович любит ремонтировать машины, мама Марина Анатольевна работает в центре «Мой бизнес» руководителем. Сестра Ульяна учится в нашей гимназии уже в 10-м классе. У нас дружная семья, мы много времени проводим вместе. Делаем поделки, зимой катаемся на «ватрушках» и лыжах, лепим снежных баб, а летом часто ездим в лес. У нас есть традиция: к Новому году украшаем елку игрушками из папиного детства, у нас с сестрой есть шарики-ровесники, купленные родителями в годы нашего рождения. Мы любим животных — собаку Малышку, ее дочку Зажарку и крыса Гошу. Я думаю, что семья — это самое главное в жизни.

Илья МЕРКУЛОВ:

— Мою маму зовут Елена Виталь­евна, она работает воспитателем в детском саду № 34. С ней мы ходим гулять в парк, кино, кафе. Папа Александр Иванович работает руководителем на железной дороге, увлекается охотой и рыбалкой. Мне нравится рыбачить вместе с ним. Есть три бабушки. Галина Николаевна Меркулова любит выращивать красивые розы, Надежда Александровна Иванникова очень вкусно готовит. А бабушка Ирина, сестра бабушки Нади, работает медсестрой и всегда нас лечит, если мы заболеем. Мой дедушка Иван Андреевич Меркулов — мастер на все руки, с ним всегда интересно и весело. У нас большая и дружная семья!

Руслан ЛОГВИНОВ:

— Моя семья небольшая — я и мама Кристина Александровна. Она работает экономистом. Я ее люблю и стараюсь помогать наводить порядок, мыть посуду, протирать пыль и даже готовить котлеты. С мамочкой мы много путешествуем, посещаем музеи, выставки. По выходным ходим в гости к бабушке и дедушке, где встречаемся с дядей Максимом и его семьей: тетей Олей и моими двоюродными сестрами Вероникой и Ариной. Есть еще две семьи, которые я считаю своими. Это моя футбольная команда «Витязь» и мой класс. С этими ребятами я провожу много времени, мы дружны и всегда придем друг другу на помощь.

Филипп МАНЮКОВ:

— Здравствуйте, мы Манюковых

семья!

В этой семье самый маленький я.

Есть у меня Михаил — старший

брат.

Папа нам с Мишкой очень был

рад!

Папу Руслан Александрович

зовут,

Очень он любит физический

труд,

По выходным в хоккей он играет

И маме по дому всегда

помогает.

Татьяна Юрьевна — мама наша,

Она для меня всех милее

и краше!

В доме хранит уют и тепло.

С мамочкой очень мне повезло.

Лето с семьей мы проводим на

даче:

Цветочки, шашлык… А как же

иначе?

В гости приходят родные,

друзья,

Плескаться в бассейне люблю

очень я.

Зимою мы с папой ходим

в поход,

В теплых вещах нас мороз

не берет.

Еда на костре получается

вкусной,

А чай из шиповника —

это искусство!

С семьей моей скучно мне

не бывает:

Папа в «войнушку» со мною

играет,

Миша на секции вечером ходит,

Мама для мультиков время

находит.

И вот что скажу вам сегодня,

друзья,

Главное в жизни любого —

семья!

Артем Михайлюков:

— Мама, папа и сестра —

Это вся моя семья.

Мы везде бываем вместе —

Вчетвером нам интересней.

Дружно едем отдыхать,

Хоть на море загорать,

Хоть в палатке, костровать —

Всюду любим мы бывать!

Нам на месте не сидится:

Любим петь и веселиться!

И в театр, и в кино,

И в бассейн заодно!

Артем ШЕВЧУК:

— У нас дружная семья:

Мама, папа, ну и я!

А еще есть кошка Джесси,

Весело живем все вместе.

Папа маме помогает,

А потом со мной играет.

Весь досуг проводим вместе,

Нам не скучно никогда,

Ведь семья на первом месте

Будет всюду и всегда.

Таких интересных выступлений было много: незабываемый дом с сюрпризом Софии ШМАТОВОЙ, цветик-семицветик Варвары ЧЕЧЕТКО, красочные плакаты Арины и Варвары НОВИКОВЫХ, Полины КАРАСЕВОЙ, Лизы САВУШКИНОЙ, Димы МОРГАЧЕВА, Андрея ДОБРИНА, Дарьи ДЯТЛОВОЙ, видеопрезентации Ксении САВВИНОЙ, Димы ОРЛОВА, Матвея ДЮКАРЕВА, Артема ЗУБОВА, Егора СУСЛОВА, Кирилла СЕРИКОВА, Варвары ГОЛОВИНОЙ, Евангелины ФЕДОТОВОЙ, Михаила РАССОХИНА и песенка о дружбе в исполнении Павла СОЛОМАХИНА.

Ученики 1 класса «Б» гимназии № 11