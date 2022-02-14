Бывшую «табачку» отреставрируют

Проект администрации Липецкой области о включении комплекса зданий Елецкой табачной фабрики в список объектов для финансирования банком БРИКС, их комплексной реставрации как памятника архитектуры XIX века одобрен на заседании межведомственной комиссии в Москве.

Правда, произойдет преображение не так быстро, как хотелось бы. Глава Ельца Евгений Вячеславович Боровских, поясняя ситуацию, отметил, что вышеназванный банк выделяет средства не регионам и не муниципалитетам, а Минфину РФ. Затем по решению межведомственной комиссии отбираются наиболее интересные и значимые объекты культурного наследия России, на реконструкцию которых и потратят деньги. На уровне министерств заключаются договоры со специализированными организациями.

Тендер по выбору проектировщиков возрождения комплекса зданий бывшей «табачки» планируется провести уже в этом году. Они приедут в Елец, сделают историко-культурную и техническую экспертизу состояния сооружений бывшей табачной фабрики и составят смету реставрационных работ. К концу 2023 года планируется подготовить проект реконструкции. После этого четыре года будут вестись сами работы, — отметил Евгений Вячеславович.

Напомним, что еще в июне 2021 года на Петербургском экономическом форуме глава администрации Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов говорил, что власти нашего региона рассчитывают привлечь к реконструкции центральной части Ельца деньги банка БРИКС.

— Если подтвердится программа банка БРИКС, то будут многомиллионные долларовые вложения на преображение центральной части Ельца. Город станет жемчужиной российского масштаба. До пандемии была подана заявка на 2 млрд рублей. Однако из-за ковида вопрос приостановили, но мы надеемся вернуться к его рассмотрению, — отмечал тогда глава региона.

И вот, как говорится, лед тронулся!