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Здоровый регионМедицина

Оказание плановой помощи временно приостановлено

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С 14 до 28 февраля в государственных учреждениях здравоохранения Липецкой области временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, мера принята в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой и резким ростом заболеваемости коронавирусом.
Дневные стационары при поликлиниках продолжают работу. В полном объеме сохранено оказание медицинской помощи пациентам с социально значимыми, онкологическими и гематологическими заболеваниями; а также теми, при которых требуется непрерывное лечение, проведение заместительной почечной терапии.
Не прекращаются выдача препаратов в рамках дополнительного лекарственного обеспечения, вакцинация по нацкалендарю профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, тестирование на COVID-19. Как прежде, оказывается медицинская помощь в стоматологических поликлиниках, в женских консультациях, патронаж на дому новорожденных. Продолжается оказание медицинской помощи лицам, подлежащим призыву на военную службу. Выдаются направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортное лечение. Не изменена организация предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. Во всех стационарах области сохраняется плановая госпитализация.
Как сообщается на сайте администрации региона, с теми , кто уже был записан к врачу в период по 28 февраля, должны связаться из поликлиники не позднее, чем за день до назначенной даты приема и обсудить варианты его переноса. Если состояние пациента требует врачебного контроля, то ему будет оказана помощь. Уточняется, что такой механизм будет действовать только для тех, кто оставил свой номер телефона поликлинике, в противном случае пациенту надо обратиться в регистратуру медучреждения для согласования следующего посещения.
Ничего не изменилось для тех, кто в настоящее время находится на больничном. Пациент приходит к врачу в назначенную дату и получает лечение до полного выздоровления.
Новая запись на плановую медицинскую помощь не проводится до момента снижения заболеваемости.

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