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"Молодёжка"«ЕЛЕЦ 2.0»Вести из ЕГУ

Новая страница в развитии здравоохранения региона

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Роман ДЕМИН
В ЕГУ им. И. А. Бунина состоялась стратегическая сессия на тему «Развитие медицинского института ЕГУ им. И. А. Бунина в партнерстве с ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» с участием руководителей вуза и главного медучреждения области, а также местных врачей, педагогов и студентов.

По словам ректора университета профессора С. В. Щербатых этот день (9 июля) войдет в историю учебного заведения, поскольку открывает новые горизонты для развития и тесного сотрудничества с крупнейшим учреждением здравоохранения региона.
Сергей Викторович рассказал об истории создания медицинского факультета (с 1 августа он станет институтом), готовящего специалистов с 2021 года. Тогда при помощи и поддержке местных медучреждений, а также губернатора Липецкой области И. Г. Артамонова стал возможен первый набор студентов-медиков. Сегодня вуз готовит молодежь по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», а кроме того, еще и медсестер, фельдшеров, фармацевтов. Ректор подчеркнул, что университет продолжает планомерное развитие этого направления и запускает программы ординатуры (!), чтобы готовить высококвалифицированных специалистов в таких областях здравоохранения, как терапия, педиатрия, хирургия, офтальмология. И это, безусловно, достижение! А с учетом того, что медфак ЕГУ им. И. А. Бунина прошел государственную аккредитацию и подтвердил не только добротное качество образования, получаемое нынешними студентами, но и добился госаккредитации всех вышеперечисленных направлений ординатуры , это уже двойная победа, означающая, что подготовке врачей высшей квалификации в Ельце быть!

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С. В. Щербвтых поделился добрыми вестями о почти завершенном капитальном ремонте корпуса мединститута по адресу: ул. Орджоникидзе, 78. Сюда уже закуплено необходимое современное медицинское и лабораторное оборудование, и все это благодаря финансовой помощи Минобрнауки. Более того, ведомство выделяет деньги на ремонт еще двух зданий мединститута в Ельце. Одно из них примыкает к корпусу вуза, а другое, четырехэтажное, ранее принадлежавшее колледжу информтехнологий, стоит на улице Красноармейской, 45 и вскоре превратится в благоустроенное общежитие. В итоге Елец получит высокотехнологичный учебный медицинский кластер для подготовки специалистов самого разного, в том числе высшего звена. В такой перспективе заинтересованы российские и зарубежные партнеры вуза, причем не только из числа ближайших соседей, но и из стран Африки, Ближнего Востока, Китая, Индии…

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-Мы очень стремимся к сотрудничеству с ЛОКБ, ведь практические занятия в самом современном медучреждении региона и России — это бесценный опыт для будущих врачей, и, кстати сказать, Минобрнауки выделил ЕГУ 30 миллионов рублей на приобретение двух комфортабельных автобусов, чтобы перевозить студентов-практикантов в липецкую клинику, — подытожил свою речь С. В. Щербатых.
В ответном слове главный врач Липецкой областной клинической больницы Г. И. Гутевич прежде всего признался в любви к Ельцу (он почти 10 лет возглавлял коллектив горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко, заслужив добрые отзывы коллег и пациентов) и порадовался успехам ЕГУ им. И. А. Бунина. Глеб Игоревич подчеркнул, что настоящий врач развивается и растет по двум направлениям, связанным с академическими знаниями (их дает университет) и с бесценным практическим опытом, перенимаемым у старших коллег. Главврач также поделился достижениями ЛОКБ, между прочим очень заметными во всех сферах деятельности учреждения здравоохранения. Например, 1 декабря 2025 года в клинике осуществили первую в Липецкой области (!) кардиохирургическую операцию на открытом сердце пациента. Она прошла успешно, и сейчас подобные сложнейшие вмешательства ставятся в ЛОКБ на поток (проведено около 50 таких высокотехнологичных процедур), а здешний центр сердечно-сосудистой хирургии (и не только он) заслуженно считается одним из лучших в стране. Отрадно, что происходит такое под руководством нашего земляка.

Договор о сотрудничестве между ЕГУ им. И. А. Бунина и флагманом здравоохранения региона — Липецкой областной клинической больницей подписали С. В. Щербатых и Г. И. Гутевич.


Г. И. Гутевич рассказал об уникальной пациентоцентричной модели, внедренной в практику и позволившей коллективу клиники повысить эффективность работы без увеличения количества медперсонала и площадей облбольницы. Например, в 2019 году здесь пролечили 24 500 пациентов, а сейчас эта цифра составляет 28 000. То же и по количеству высокотехнологичных операций — 1800 (2019 г.) и 2700 (2025 г.). И так по каждому показателю, начиная от переподготовки врачей и заканчивая технологиями, а также приобретением самого современного оборудования (спасибо властям региона). Сегодня в ЛОКБ едут перенимать опыт коллеги из ведущих медцентров Тамбова, Калуги, Ярославля, Тулы, Воронежа, Оренбурга, Самары. Одним словом, студентам из елецкого мединститута есть где и чему поучиться!
В ходе стратсессии выступили и. о. декана медфакультета И. О. Феклина, и. о. зам. главврача по лечебной работе ЛОКБ П. А. Сундеев и зам. главврача по сердечно-сосудистой хирургии клиники А. С. Андреев, проректор по научной и инновационной деятельности ЕГУ им. И. А. Бунина С. Н. Дворяткина.
Итогом заседания стало подписание договора о сотрудничестве на 2026 — 2031 годы между елецким университетом и Липецкой областной клинической больницей — новая страница в развитии здравоохранения региона.

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