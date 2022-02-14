Росгвардия напоминает ельчанам о добровольной сдаче оружия на возмездной основе

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии напоминают гражданам о том, что на территории Липецкой области действует программа, предусматривающая денежную компенсацию за добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы.

Согласно статьи 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и примечаний статей 222 — 223.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для граждан, в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, предусмотрено освобождение от административной и уголовной ответственности.

В соответствии с Законом Липецкой области от 31.08.2009 года № 297 липчане имеют возможность получить денежное вознаграждение за добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Липецкой области разъясняет, что основанием для выплаты денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие и боеприпасы является квитанция на принятое оружие и боеприпасы установленного образца, выданная территориальным органом МВД РФ.

Выплата данного денежного вознаграждения осуществляется службами занятости населения. Решение о выплате принимается в течении десяти рабочих дней со дня получения надлежащим образом оформленных заявления и документов. По данному факту заявителю направляется письменное уведомление в течении трех рабочих дней со дня принятия решения.

Денежное вознаграждение перечисляется на указанный в заявлении лицевой счет заявителя в течении десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы территориального Управления Росгвардии напоминают, что за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

В Липецкой области проживают более 30 тысяч владельцев оружия, в пользовании которых находится около 39 тысяч единиц. Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Липецкой области в 2021 году выявлено свыше 1 тысячи 800 нарушений законодательства в сфере оборота оружия. При этом, из оборота изъято свыше 800 единиц оружия. Благодаря компенсационной программе для населения около 400 единиц оружия и более 1 тысячи 300 боеприпасов к нему сдано в добровольном порядке, гражданам из средств регионального бюджета выплачено более 640 тысяч рублей.

В январе текущего года выявлено более 100 нарушений законодательства жителями области в сфере оборота оружия, изъято 106 единиц оружия. В добровольном порядке гражданами сдано 27 единиц гражданского оружия, за которое из средств регионального бюджета выплачены денежные компенсации.