В ожидании половодья

В администрации Ельца прошло заседание муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ), которое провел глава города Е. В. Боровских. Обсуждали готовность к паводку.

По данным метеостанции «Елец», и высота снежного покрова, и запас воды в снеге выше нормы: «белых мух», главного отличительного признака зимы, в сезоне 2021 — 2022 нападало более чем достаточно. Отрадно, что почва промерзла ненамного, всего на 2,5 см, поэтому таять сугробы будет постепенно. Поспособствуют этому неспешному процессу и суточные температурные «качели»: в ближайшие дни с утра и до вечера ожидается плюсовая температура, а ночами погода сминусует.

По предварительному прогнозу (он не окончательный и еще неоднократно уточнится), уровень воды в Быстрой Сосне поднимется до 7 м (или около того). Предел не критичный: подтапливать жилые районы речная вода начинает с уровня 10,5 м. В 1970 году, когда часть Ельца была затоплена вешними водами, река поднялась на 14 метров.

Начальник муниципального управления гражданской защиты А. А. Колосов доложил на заседании КЧС и ОПБ о готовности городских служб и подразделений к возможным ЧП в случае опасного разлива Быстрой Сосны. Площадь елецкого жилмассива при затоплении — 11 кв. км, на этой территории тысяча домов с почти тремя тысячами жителей.

На территории Ельца созданы 9 спасательных постов, определены пункты временного размещения эвакуированных горожан. Предусмотрено и помещение для домашнего скота.

Городские службы за многие годы отработали алгоритм действий на случай суперполоводья. Но быть готовым к возможным неожиданностям все же необходимо. Вот эту готовность липецкое начальство традиционно перед паводком и проверит: инспекция из областного центра осмотрит спецтехнику, познакомится с мобильно-спасательными группами и соответствующей документацией.