Решения, которые нужны и важны

На состоявшейся 7-й сессии областного Совета депутатов приняты решения и постановления по многим жизненно важным вопросам.



Направленность бюджета — социальная

Внесены изменения в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». За счет поступления средств из федерального бюджета доходы и расходы региональной казны в этом году выросли на 752,7 млн рублей. Также расходы увеличились на 6 млрд 639 млн за счет остатков средств с прошлого года.

Федеральные средства поступили на обеспечение дорожной деятельности, модернизацию школьных систем образования (в том числе лицея № 5 в Ельце) и коммунальной инфраструктуры.

Депутаты выделили дополнительные средства на решение социальных проблем, таких как аварийное жилье, ремонт социальных и других учреждений (в том числе центра занятости Ельца), на дополнительные выплаты врачам и работникам скорой помощи, погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений, увеличение дорожного фонда, предоставление единовременных выплат по газификации малоимущим и одиноким гражданам и многие другие.



Малоимущим

помогут провести газ

Парламентарии утвердили проект закона «О предоставлении государственной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения». Установлена компенсация стоимости газификации домов одиноким и малоимущим жителям, у которых среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в области.

Предусмотрено, что за счет областного бюджета им оплатят стоимость работ по газификации, но не более 100 тысяч рублей. Для получения компенсаций заявители должны быть собственниками домов, включенных в утвержденный план — график по догазификации населенных пунктов Липецкой области. Предполагается, что данный закон будет действовать в течение 2022 года.

Депутаты приняли изменения в закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью».

Этим документом увеличивается размер компенсации за газификацию многодетным семьям и расширяется эта категория получателей. До сих пор оплата производилась в размере 50% от стоимости газификации. Теперь для многодетных семей она установлена в размере 100%, но не более 100 тысяч рублей. Данная мера поддержки предусмотрена для тех, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума (ранее учитывался один). За счет это расширится категория получателей.

На предоставление единовременных выплат по газификации малоимущим и одиноким гражданам, а также увеличение подобных выплат для многодетных семей из областного бюджета дополнительно выделено более 24 млн рублей.



Около 320 млн рублей —

на коммунальные субсидии

Депутаты рассмотрели постановление «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области на 2022 год». Они необходимы для расчета субсидий жителям по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

— Увеличение регстандартов — это прямое увеличение размера субсидии на оплату ЖКУ для нуждающихся, именно их размер берется в основу расчета выплат, — отметил заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов. — На 2022 год на предоставление коммунальных субсидий предусмотрено около 320 млн рублей.

Расчет размеров региональных стандартов стоимости услуг ЖКХ на 2022 год произведен исходя из средних условий проживания жителей, утвержденных нормативов коммунальных услуг, действующих тарифов на ресурсы. Также учитываются взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.



Старые транспортные карты

будут действительны до 31 мая

Депутаты продлили возможность использования денежных средств на старых транспортных картах до 31 мая текущего года.

Законопроект «О защите прав граждан в сфере транспортного обслуживания населения в Липецкой области». был внесен в облсовет главой региона И. Г. Артамоновым. Как сообщил начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Иван Мычелкин, на счетах жителей региона осталось более 35 млн электронных денежных средств. Поэтому возникла необходимость продления срока работы старой системы оплаты проезда до лета. Предполагается, что за это время жители области смогут «докатать» оставшиеся на картах деньги.

Депутат Анатолий Емельянов поинтересовался у профильного управления, когда будет создана система для контроля денежных средств, чтобы можно было отслеживать остаток по счету на новых транспортных картах.

— Разработчиками и операторами изначально такая возможность не предусматривалась. Была задача перевести оплату проезда в большей степени на банковские карты. Сегодня по нашей заявке доработка системы уже принята к исполнению. Она заработает через 6 месяцев, — пообещал Иван Мычелкин.

Депутаты попросили ускорить решение вопроса, так как по этому поводу поступает очень много обращений жителей. Вопрос взят на контроль.



Владимир Сериков

возглавил правовой комитет

Депутат облсовета ельчанин Владимир Сериков избран председателем комитета по законодательству и правовым вопросам областного парламента.

Как известно, его возглавлял Андрей Фролов, который недавно стал вице-спикером. Заместителем председателя правового комитета по решению сессии стал также елецкий депутат — Максим Толстопятов. Прежде он был председателем комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению Регламента, отныне эти функции переданы Дмитрию Павлову.

Кроме того, парламентарий Екатерина Хрусталева теперь будет осуществлять депутатскую деятельность на постоянной основе. Депутаты приняли окончательное решение и по вопросу выхода из фракции КПРФ депутатов Ивана Косилова и Юрия Логинова.



Среди заслуженных — ельчане

Одобрен список из 10 кандидатов на получение почетного звания «Заслуженный работник культуры Липецкой области». В их числе две ельчанки. Это Ирина Зиборова — заместитель начальника управления культуры администрации города Ельца и Вера Зотова, преподаватель по классу баяна и народного хора детской школы искусств № 3 города Ельца.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Липецкой области» присуждено Сергею Александровичу Аносову, хирургу хирургического отделения городской больницы № 2, Владимиру Петровичу Душкину, хирургу хирургического отделения городской больницы № 1 имени Н. А. Семашко, Игорю Александровичу Скворцову, заведующему дневным стационаром, врачу-психиатру Елецкого психоневрологического диспансера, Антонине Павловне Паниной, заведующей отделением Центра здоровья, врачу по гигиеническому воспитанию елецкой городской детской больницы, Татьяне Дмитриевне Королевой, врачу-педиатру областного казенного учреждения «Елецкий специализированный Дом ребенка». Звания «Заслуженный артист Липецкой области» удостоена Людмила Юрьевна Луник, артистка драмы — ведущий мастер сцены драматического театра «Бенефис».



Благоустроят дворы

На сессии одобрен проект «Мой двор», запущенный по инициативе руководителя региона Игоря Артамонова.

Программа предполагает масштабный ремонт дворов в Липецке и Ельце. Проект рассчитан на три года: стартует в 2022-м, завершится в 2024-м. На его реализацию из областного и местного бюджетов в общей сложности планируется выделить 500 млн рублей.

Важно, что подход к ремонту дворов будет комплексным. Предполагается замена асфальтного покрытия, оборудование парковок, установка спортивных и игровых комплексов, озеленение, новое освещение, монтаж систем видеонаблюдения. Что именно необходимо каждому вошедшему в программу двору, решат жители.