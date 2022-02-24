новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Знай наших!

Успех молодых профессионалов

0 2

Студенты 4 курса медколледжа имени Героя Советского Союза К. С. Константиновой апробировали модуль «Диагностическая деятельность» на площадке VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы Липецкой области — 2022» (Worldskills Russia). По итогам состязания они завоевали 6 медалей (из них 3 — высшей пробы).

Преподаватель ЕМК им. К. С. Констаниновой Е. Ю. Таравкова со студентами А. Лаухиной, С. Сильченко, А. Корначевой, А. Бедряк и М. Гезгу на VI открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы Липецкой области — 2022».

В этом году в конкурсе участвовало более 500 студентов, школьников и мастеров производственного обучения региона. Они соревновались в 67 компетенциях. Работу конкурсантов оценивали 700 экспертов, в том числе преподаватели колледжей и работодатели. 
Юноши и девушки провели приемы пациентов с температурой на фельдшерско-акушерском пункте. Они надевали специальные защитные костюмы, тщательно фиксировали жалобы посетителей, демонстрировали навыки общего и локального осмотра обратившихся за медпомощью.
Конкурсанты оценивали состояние работы органов дыхания при легочных заболеваниях, измеряли уровень насыщения кислородом крови, температуру и артериальное давление, брали мазок из горла и носа для анализов на COVID-19.
Важным этапом состязания стала постановка диагноза. Тяжелое состояние пациента (их роль играли добровольцы и специальные манекены) требовало оказания первой медицинской помощи с проведением ингаляции лекарств через системы аэрозольной терапии и спецсредства. Кроме того, будущие медики определяли тактику дальнейшего лечения больного.
Ельчане успешно справились с заданием и показали, что умеют планировать и организовать лечебный процесс, а также расставлять приоритеты при выполнении различных манипуляций.
По итогам регионального конкурса студенты медицинского колледжа получили 6 медалей в трех компетенциях. Первые места у Ангелины Бедряк и Софьи Сильченко («Социальная работа»), Эсилы Исмаиловой («Фармация»). Второе — у Юлии Чукардиной («Фармация»). Третье — у Данилы Белякина («Лабораторный и медицинский анализ»).

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Отметили за добрые дела

Удачный дебют Елизаветы Кукузовой

В числе пятерых — ельчанка

Алексей Окорочков выиграл 2,5 миллиона рублей

Награжден Указом Президента

1 из 11
Новости ВРФ