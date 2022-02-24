Успех молодых профессионалов

Студенты 4 курса медколледжа имени Героя Советского Союза К. С. Константиновой апробировали модуль «Диагностическая деятельность» на площадке VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы Липецкой области — 2022» (Worldskills Russia). По итогам состязания они завоевали 6 медалей (из них 3 — высшей пробы).

Преподаватель ЕМК им. К. С. Констаниновой Е. Ю. Таравкова со студентами А. Лаухиной, С. Сильченко, А. Корначевой, А. Бедряк и М. Гезгу на VI открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы Липецкой области — 2022».

В этом году в конкурсе участвовало более 500 студентов, школьников и мастеров производственного обучения региона. Они соревновались в 67 компетенциях. Работу конкурсантов оценивали 700 экспертов, в том числе преподаватели колледжей и работодатели.

Юноши и девушки провели приемы пациентов с температурой на фельдшерско-акушерском пункте. Они надевали специальные защитные костюмы, тщательно фиксировали жалобы посетителей, демонстрировали навыки общего и локального осмотра обратившихся за медпомощью.

Конкурсанты оценивали состояние работы органов дыхания при легочных заболеваниях, измеряли уровень насыщения кислородом крови, температуру и артериальное давление, брали мазок из горла и носа для анализов на COVID-19.

Важным этапом состязания стала постановка диагноза. Тяжелое состояние пациента (их роль играли добровольцы и специальные манекены) требовало оказания первой медицинской помощи с проведением ингаляции лекарств через системы аэрозольной терапии и спецсредства. Кроме того, будущие медики определяли тактику дальнейшего лечения больного.

Ельчане успешно справились с заданием и показали, что умеют планировать и организовать лечебный процесс, а также расставлять приоритеты при выполнении различных манипуляций.

По итогам регионального конкурса студенты медицинского колледжа получили 6 медалей в трех компетенциях. Первые места у Ангелины Бедряк и Софьи Сильченко («Социальная работа»), Эсилы Исмаиловой («Фармация»). Второе — у Юлии Чукардиной («Фармация»). Третье — у Данилы Белякина («Лабораторный и медицинский анализ»).