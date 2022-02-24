Помочь братьям-славянам

На фоне резкого обострения ситуации в Донбассе Президент РФ В. В. Путин после проведения Совета безопасности подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Ельце официальный сбор гуманитарной помощи и денежных средств жителям Донбасса на момент подписания этого номера не проводился. Хотя в редакцию газеты «Красное знамя» уже обращались ельчане, желающие оказать посильную материальную поддержку беженцам.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками», — цитирует Президента информагентство ТАСС.

Как отметил Владимир Владимирович, принятие такого решения связано с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». «Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно». При этом Путин подчеркнул: «Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти попытки оказались тщетны, поскольку «суть самого режима» на Украине не меняется.

В российских регионах предпринимаются меры по оказании помощи нашим братьям-славянам. Липецкая область откликнулась на этот призыв одной из первых.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, из Липецкой области отправлена первая партия гуманитарной помощи для донбасских беженцев. Крупные предприятия региона и предприниматели собрали 20 тонн груза: детское питание, напитки, товары первой необходимости, продукты длительного хранения.

Инициатором сбора гуманитарного груза стало региональное отделение партии «Единая Россия», где для оказания помощи беженцам из Донбасса создан оперативный штаб, который возглавил секретарь реготделения партии, руководитель Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов. «Мы готовы оказать всю необходимую помощь жителям Донбасса, которым пришлось покинуть свои дома и родные места», — подчеркнул глава региона.

Автомобиль с собранным грузом из Липецка отправился в Воронеж, где формируется колонна гуманитарной помощи, она доставит продукты и товары в Ростовскую область. Сейчас там размещена большая часть беженцев из Донбасса.

Ранее сообщалось, что Липецкая область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. В Грязинском, Задонском и Тербунском районах развернуты пять пунктов временного размещения, рассчитанные на 750 человек.

Прибывающих граждан обеспечат питанием, постельным бельем, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты. Приехавших осмотрят медики, всех протестируют на коронавирус. В пунктах временного размещения с ними буду работать волонтеры и психологи.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

В Ельце официальный сбор гуманитарной помощи и денежных средств жителям Донбасса на момент подписания этого номера не проводился. Хотя в редакцию газеты «Красное знамя» уже обращались ельчане, желающие оказать посильную материальную поддержку беженцам (в частности, известный елецкий меценат Е. П. Крикунов). Евгений Павлович даже выделил 10 тысяч рублей из личных сбережений на благое дело. По его мнению, необходимо создание специального фонда или денежного счета для добровольных пожертвований в пользу граждан ДНР и ЛНР. Если такая акция стартует, газета «Красное знамя» об этом непременно сообщит как на своих электронных ресурсах в Интернете, так и в печатной версии «КЗ».

Однако не исключено, что ситуацией в Донбассе захотят воспользоваться мошенники, и под видом волонтеров жулики начнут ходить по домам и квартирам, выпрашивая деньги, вещи и продукты. Будьте бдительны!

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В минувший вторник поезд с беженцами прибыл на железнодорожный вокзал Липецка, где жителей ДНР и ЛНР встретил и. о. главы региона А. Н. Рябченко. Волонтеры и сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области сопроводили приехавших (по информации Интерфакса, около 600 человек, в том числе почти 250 детей, есть также инвалиды и инсулинозависимые) в пунк­ты временного размещения — реабилитационно-оздоровительные центры «Лесная сказка» и «Клен».

К размещению беженцев привлекли 100 волонтеров организации #МыВместе и около 150 спасателей.