Отцовскому долгу верны

Вчера отмечался День защитника Отечества. За несколько дней до главного российского мужского праздника в администрации города вручили областные почетные знаки «За верность отцовскому долгу» двум настоящим мужчинам, известным ельчанам — спорт­смену-педагогу С. В. Балбекову и военному пенсионеру, преподавателю ОБЖ В. С. Деревянкину. Оба в браке 16 лет, в семьях по трое детей.

Фото на память: семья Балбековых (слева), глава Ельца Е. В. Боровских и замглавы администрации региона О. Н. Белоглазова (в центре), семья Деревянкиным рядом с председателем горсовета депутатов В. Н. Никоновым.

На торжественное награждение семьи Балбековых и Деревянкиных прибыли в полном составе. Почетные знаки заслуженным отцам вручала замглавы администрации Липецкой области О. Н. Белоглазова: одно из направлений работы Ольги Николаевны (кстати сказать, вице-губернатор — наша землячка) — социальная политика региона. Мужчин чествовали глава города Е. В. Боровских и председатель Совета депутатов Ельца В. Н. Никонов.

Сергей Валентинович Балбеков — один из самых известных елецких спортсменов и наставников юных дзюдоистов. Он мастер спорта СССР по дзюдо. В текущем году исполнится 30 лет тренерской работе С. В. Балбекова в спортшколе «Спартак». Опытный и высококвалифицированный учитель (у Сергея Валентиновича два высших педагогических образования) неоднократно награждался благодарственными письмами, его имя занесено в книгу «Трудовая слава города Ельца», а портрет был на соответствующей Доске почета.

Сергей Валентинович и Татьяна Викторовна Балбековы (супруга — воспитатель в детском саду) растят двух сыновей и дочь.

Владимир Семенович Деревянкин в прошлом кадровый офицер. Поэтому и в семейном воспитании его сыновей военно-патриотическое направление занимает особое место. Тем более что папа несколько лет отслужил военным комиссаром Ельца и Елецкого района, а теперь преподает основы безопасности жизнедеятельности в гимназии № 11.

Примечательно, что у В. С. Деревянкина это уже вторая награда за верность, первая — орденский знак «За верность и любовь к Отечеству». Также Владимир Семенович имеет 2 медали «За отличие в воинской службе» и другие награды, он многократно получал благодарственные письма и грамоты от областного центра патриотического воспитания и елецкого управления образования.

Супруги Владимир и Екатерина Деревянкины (Екатерина Александровна — главврач нашего специализированного Дома ребенка) воспитывают трех сыновей.

В народе говорят: «Каковы батюшки-матушки, таковы и ребятушки». И ведь верно: дети у Балбековых и Деревянкиных под стать родителям.

Девятиклассник Дмитрий и пятиклассник Александр Балбековы успешно сочетают спорт с музицированием. Причем и музыкой, и борьбой занимаются серьезно — навыки дзюдо совершенствуют в спортшколе «Спартак», а классической гитары — в детской школе искусств № 1. В копилке наград у парней — многочисленные дипломы и грамоты за призовые места, занятые в соревнованиях по дзюдо и на музыкальных конкурсах. Дуэт братьев Балбековых отмечен дипломом VI международного конкурса среди музыкантов Grand music art — 2019.

Третьеклассница Варвара Балбекова увлекается танцами.

Образ жизни семьи Балбековых активный: летом вместе совершают велосипедные и пешие прогулки, зимой катаются на лыжах и коньках. Без них не обходятся многие городские и областные спортивные мероприятия — «Кросс нации», «Лыжня России», Спартакиада трудящихся, фестивали ГТО среди семейных команд, соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья», «Мамы и дочки, папы и сыночки»…

Старший сын Деревянкиных 14-летний Никита — отличник, неоднократный победитель федеральных олимпиад по математике, русскому языку и окружающему миру (есть такой предмет в школьной программе). Кроме того, подросток серьезно увлекается карате, участвует и побеждает в творческих и военно-патриотических конкурсах, играх и спортивных соревнованиях.

Его брат, пятиклассник Михаил, не уступает старшему: он также отлично учится, трижды дипломант всероссийских олимпиад по математике и русскому языку, как и Никита, награжден за достижения в конкурсе по литературному чтению.

Разностороннее развитие ребенка — вот отличительная черта воспитания детей в семьях Балбековых и Деревянкиных, в этом они похожи. Никите Деревянкину, к примеру, не чужды творчество и военно-спортивная тематика: у него грамота за участие в конкурсно-игровой программе «Знатоки сказок», две награды по итогам военно-спортивных игр «Патриот».

Младшему из Деревянкиных, Арсению, пока шестой год, и он ходит в детский сад. Любо­знательный и веселый, мальчишка перед торжественным вручением почетного знака своему отцу не сробел перед телекамерами, обстоятельно рассказал, чем предпочитает заниматься дома и за что любит папу. Чувствуется: пройдет совсем немного лет, и держитесь, старшие братья! Глядишь, на радость родителям по достижениям Арсений и обойдет Никиту с Мишей! Да они, думается, в обиде и не будут.

В завершение встречи у отцов С. В. Балбекова и В. С. Деревянкина спросили о том, как воспитать хороших детей. Мнения Сергея Валентиновича и Владимира Семеновича совпали: необходимо учитывать индивидуальность каждого ребенка, понимать, что он уже личность, и ценить это.