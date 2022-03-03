Z Александр Бурцев
- Спецоперацию на Украине прокомментировал по просьбе журналистов «Красного знамени» председатель городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Бурцев.
— Очень ответственное и не простое решение принято Президентом РФ В. В. Путиным по проведению в Украине спецоперации по демилитализации и денацификации.
Побудила к этому насущная необходимость защитить российские интересы и саму нашу страну от военной угрозы со стороны соседа действующего по указке США и их союзников по НАТО. Именно они активно вооружали и вооружают Украину. И не только это. Ситуацию отлично понимает абсолютное большинство граждан нашей России, одобряющих решение Президента РФ об оказании помощи жителям Донбасса, очутившихся под угрозой физического уничтожения. Ситуация здесь оказалась такой, что без военной поддержки с нашей стороны ее не разрешить.
Считаю, что успешное проведение операции в интересах большинства жителей Украины и России. Все хотят мира, чтобы народы вернулись к обычной жизни. Но для этого необходимо обеспечить безопасность людей от нацистских полков и политиканов Украины.