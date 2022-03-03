Что было, есть и будет в системе образования Ельца

В школе № 24 прошла городская коллегия «Итоги работы муниципальной системы образования за 2021 год и задачи на 2022 год». Руководители школ и детских садов рассказали об уровне успеваемости детей, изменениях в ЕГЭ и ОГЭ, капитальном ремонте лицея № 5.

В работе коллегии приняли участие председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, заместитель главы администрации Ельца М. В. Селянина, начальник управления образования Г. А. Воронова, проректор по учебно-воспитательной работе ЕГУ им. И. А. Бунина И. М. Курносова.

Председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, учитель английского языка школы № 12 Е. В. Барабанщикова с наградой, заместитель главы администрации Ельца М. В. Селянина во время награждения лучших педагогов города.

Сделано

немало

Прошедший год оказался непростым для системы образования, но удалось сделать немало. Например, благодаря инициативе главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова в рамках программы «Елец 2.0» капитально отремонтирована и существенно обновлена материальная база школы № 24. Министерством просвещения запущена новая программа капремонта, в которую вошел лицей № 5.

Приведена в порядок система школьного питания, все учащиеся начальных классов (более 4000 детей) обеспечены бесплатными обедами. Для контроля качества блюд во всех общеобразовательных учреждениях организованы опросы учащихся и их родителей, в том числе и на официальных сайтах школ.

Летом Минпросвещения России утвердило новые образовательные стандарты (вступят с 1 сентября 2022 года). В них четко определены требования к тому, что должны знать и уметь выпускники 4-х и 9-х классов. Из важных изменений — второй иностранный язык для пятиклассников будет добровольным, а в некоторых программах начальной школы появятся уроки финансовой грамотности для обучения детей правильному обращению с деньгами.



Успеваемость школьников

Важный показатель Рособрнадзора — «Результаты обучения в школе». В этом рейтинге среди муниципалитетов Липецкой области Елец пока занимает 4-е место.

Результаты ЕГЭ в 2021 году сопоставимы с результатами 2020 и 2019 годов. По математике и физике у ельчан — положительная динамика.

Из 235 человек, писавших профильную математику, минимальный порог (27 баллов) не преодолели 7 человек.

По физике из 92 человек всего 2 выпускника не набрали минимальных 36 баллов. Один из них удален из экзаменационной аудитории за наличие шпаргалки.

В Ельце 71 выпускник получил аттестат о среднем общем образовании с отличием и награжден медалью «За особые успехи в учении».



Функциональная грамотность

Согласно PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) функциональная грамотность включает читательскую, математическую, финансовую и естественно-научную основы, а также умение нестандартно мыслить и иметь универсальные навыки.

По Липецкой области эти показатели составили 51,3%. В Ельце они немного выше — 53,5%.

В апреле нынешнего года в международном исследовании PISA примут участие 15-летние учащиеся пяти учреждений образования Липецкой области. Елец представит школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов.



«Стратегия», «Кванториум»

и олимпиады

В сентябре 2021 года на базе школы № 24 открылось структурное подразделение центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Здесь лучшие педагоги готовят ребят к олимпиадам по физике, химии, биологии и информатике.

В период проведения всероссийской олимпиады школьников 65 учеников приняли участие в муниципальном этапе, из которых победителями стали 6 человек, призерами —12.

Все школы города активно сотрудничали с центром молодежного инновационного творчества (ул. К. Маркса, 15). Продолжилось взаимодействие общеобразовательных организаций с ЕГУ им. И. А. Бунина, елецким филиалом РосНОУ, медицинским колледжем им К. С. Константиновой, Воронежским государственным лесотехническим университетом имени Г. Ф. Морозова.

Еще одним эффективным показателем стала работа во взаимодействии с детским технопарком «Кванториум». Свыше 700 елецких школьников получили возможность для научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности.

На базе лицея № 5 и школы № 12 продолжается работа площадок по реализации проекта по обучению школьников программированию «Лицей Академии Яндекса». Его занятия посещают 66 детей.



Работа

детских садов

В Ельце функционируют 28 дошкольных организаций. Кроме того, в 5 школах открыты 12 специализированных групп. Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для малышей в возрасте до 7 лет.



Патриотическое воспитание

В нашем городе активно идут процессы по спортивно-патриотическому воспитанию юных ельчан. Например, поэтапно вводится всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне».

В 2021 году в выполнении нормативов ГТО приняли участие 1830 человек из 12 образовательных учреждений. Из них 1100 человек получили золотой, 300 — серебряный, 200 — бронзовый знаки ГТО.

В школах Ельца продолжается работа по внедрению таких проектов, как «Умею плавать» (среди 4-х классов), «Шахматный всеобуч» (среди 2 — 4-х классов) и «Самбо в школу» (все классы).

В детско-юношеском центре им. Б. Г. Лесюка разработана и реализуется программа «За здоровый образ жизни», важнейшее направление которой — проведение круглогодичной дворовой спартакиады среди детей и подростков по месту жительства.



«Белая березка»

В период летних каникул в детском оздоровительном лагере «Белая березка» организовали и провели четыре тематические смены: «Военно-патриотическую», «Юбилейную», «Спортивную» и «Навстречу новым открытиям».

В 2021 году в лагере отдохнуло 806 детей (в 2020 году из-за ковидных ограничений только 140), из них 610 человек — по контракту с управлением социальной политики Липецкой области (это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации) и 196 — по путевкам от свободной продажи.

Предприятия города приобрели 105 путевок в «Белую березку». Абсолютный лидер здесь — АО «Энергия» (92 путевки).



Наградили лучших педагогов

Итоговая коллегия работников образования Ельца по традиции не обошлась без церемонии чествования лучших педагогов. Благодарственным письмом администрации Ельца наградили заведующую детским садом № 34 Т. И. Болгову, директора лицея № 5 Н. М. Журавскую, директора гимназии № 11 Т. Г. Камышанову, директора школы № 12 Н. В. Кузовлеву и директора школы № 19 А. А. Сергееву.

Почетными грамотами управления образования Ельца отметили учителя английского языка школы № 12 Е. В. Барабанщикову, заведующих детсадами № 15 и 21 Л. Е. Быткину и Г. А. Иванову, директоров школ № 1 им. М. М. Пришвина и 23 О. В. Гришанову и С. В. Красову, заместителя директора СШ № 10 Е. В. Портнову, заведующих детсадами № 25, 1, 24, 10 Л. В. Сафонову, Е. С. Христофорову, З. Д. Чистякову и Е. А. Чурсину, а также директоров школы № 24 и детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка М. Ю. Соцкую и Р. А. Фролова, заместителя заведующей детсадом № 27 Е. В. Фролову.

Елизавета КУКУЗОВА