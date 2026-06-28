Театр уходит в отпуск

В драматическом театре города Ельца «Бенефис» состоялось закрытие 32-го театрального сезона. По традиции, перед торжественной частью прошел показ премьерного спектакля. В этот раз честь закрыть сезон выпала постановке «Бешеные деньги», по мотивам одноименной пьесы А. Н. Островского, режиссером и автором инсценировки стал Александр Суховской. Кстати сказать, для него этот спектакль стал дебютным на елецкой сцене. Умело пользуясь приемами постмодернизма, режиссер вводит в классическую комедию Карла Маркса, проводит ревизию нашей истории и делает отсылки к современности. Нашлось место даже шуткам про бензин.

После закрытия занавеса началась церемония награждения. Почетными письмами и благодарностями отметили многих артистов и работников елецкого театра. Но главные награды — призы зрительских симпатий — у Евгения Ермакова, ставшего «Актером года» (он побеждает в голосовании второй раз подряд) и Татьяны Миловой — «Актриса года». Кстати сказать, в этом году в «Бенефисе» впервые вручали премию «Лучший актер спектакля для детей». Больше всего маленькому зрителю пришлась по душе Диана Дрововоз.

Не забыли и молодежный театр «Проект». Так, артиста и помощника режиссера Ивана Пономарева наградили грамотой от городского управления культуры за вклад в развитие театрального искусства.

Нельзя не отметить артиста Евгения Ермакова и режиссера-постановщика, руководителя молодежного театра «Проект» Олега Климова, они в этом году получили звания «Почетный деятель искусств Липецкой области» и «Почетный работник культуры Липецкой области».

За прошедший сезон «Бенефис» порадовал зрителя шестью новыми спектаклями, в том числе и премьерой «Проекта» — «Леди Макбет Мценского уезда». Также, благодаря обменным гастролям, в этом году публика увидела работы театров из Вышнего Волочка, Липецка, Орла, и Смоленска. Что же касается выездных показов «Бенефиса», то особое место занимает участие в проекте «Театральная провинция». На сцене Центрального дома актера им. А. А. Яблочкиной в Москве ельчане отыграли спектакль «Отцы и дети» (реж. и автор инсценировки Владимир Кузнецов).

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Кстати сказать, автор «Бешеных денег» Александр Островский был в Ельце проездом. В одном из своих писем великий драматург так пишет про наш город: «Первый город, который произвел на нас сильное впечатление — это Елец; тут мы от души пожалели, что наши живописцы пренебрегают такими местностями. С Ельца можно снять много хороших видов, и каждый проезжий с удовольствием купил бы их на память. За Ельцом ни Дол, ни Задонск не представляют ничего любопытного»

Фото: Т. Белоусова