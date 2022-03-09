Трус земли

Исполнилось 45 лет с того дня (4 марта 1977 года), как поздним вечером в Ельце произошло землетрясение силой около 4 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр этого весьма редкого для Среднерусской возвышенности явления, находился в Румынии, в уезде Вранча, у изгиба Карпатского хребта. Потому и название оно получило соответствующе — Вранчанское землетрясение. Оно стало самым мощным и самым разрушительным в истории современной Румынии. Сила толчков земли здесь составила 7,3 балла (а по некотором источникам — 8 баллов) по шкале Рихтера. Тряска началась в 21 час 22 минуты по местному времени и продолжалась около минуты.

Число жертв в Румыния, только по официальным данным, составило 1578 человек. Большинство из них погибло в Бухаресте, где обрушились 33 многоэтажных здания. Жертвы и разрушения были также и в соседней Болгарии.

Многие ельчане помнят об этом грозном природном явлении. Очевидцы рассказывают, что в домах вдруг закачались люстры, зазвенела посуда в шкафах, заскрипела мебель. Людям, непривычным к подобным аномалиям, стало, мягко говоря, жутковато.

В то время мне было 8 лет, самих толчков я не помню, наверное, проспал самое интересное (разница во времени между Бухарестом и Москвой + 1 час). Однако отчетливо помню, как на следующий день во дворе нашего дома на улице Радиотехнической, 32 между собой разговаривали взволнованные соседки, перепуганные ночной дрожью земли.

Кстати сказать, есть сведения, что аналогичное по силе землетрясение было в наших краях в год первого упоминания Ельца в летописях — в 1146 году, а много позже еще и в 1940 году. Ученые-сейсмологи полагают, что источник «труса» (так это явление называли летописцы) тоже относился к Карпатскому очагу. Он представляет опасность из-за того, что толчки происходят глубоко под землей, в верхнем слое мантии на расстоянии до 190 километров под поверхностью. Из-за чего волны от них способны распространяться на большие расстояния. Например, колебания земли 1940 года ощущались на площади в 2 миллиона километров.

Ученые-сейсмологи подсчитали, что, начиная с 1107 года и по наши дни, в зоне Вранча было около 90 землетрясений интенсивностью 7 — 8 баллов, имевших трагические последствия для множества людей.

Роман ДЕМИН