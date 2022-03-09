В. С. Громовиков — почетный наставник

В администрации Липецкой области состоялась церемония вручения государственных, ведомственных и региональных наград членам трудовых коллективов, сферы культуры, добровольцам. В их числе — заслуженный артист России, режиссер В. С. Громовиков.

Владимир Степанович работает в драмтеатре «Бенефис» более 25 лет. Он неоднократный дипломант театральных конкурсов и фестивалей различных уровней. Активно работает с молодыми артистами, занимается со студентами в колледже искусств им. Т. Н. Хренникова. Поставил в Ельце более 10 спектаклей («Ужин с дураком», «Не покидай меня», «Теремок» и другие).

Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов вручил В. С. Громовикову знак отличия администрации региона «Почетный наставник». После официальной части для награжденных организовали тематическую выставку музейных экспонатов «Мужские ремесла региона» и праздничный концерт.