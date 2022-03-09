«Безумно жаль, что Украина стала пешкой в действиях США»

Своим мнением о проведении российской спецоперации на территории Украины поделился еще один публичный человек. На этот раз свою поддержку решению главы государства выразил заместитель директора заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев. Он рассказал, что за новостями следит регулярно, информацию получает из противоположных источников.

– Военная спецоперации на территории Украины – это вынужденный ответ на целенаправленное создание США разрушительного для существования России нынешнего режима Украины, – заявил Владимир Сарычев. – В сложившихся условиях других мер остановить этот процесс нам не оставили. Не хочу видеть свою страну разделенной на десяток государств. Как, например, бывшую Югославию.

Владимир Сарычев уверен что конфликт назревал давно и спровоцирован полностью геополитическими действиями США. По мнению Сарычева, отделить Украину от России и превратить во врага России – это давняя мечта и стратегическая цель США, озвученная уже несколько десятилетий назад и методично реализуемая все это время.

– Наши действия сейчас – вынужденное противодействие планам США по наращиванию их военных сил у границ России. Украина, и это безумно жаль, стала лишь пешкой в действиях США, – добавил Владимир Сарычев