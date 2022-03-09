Наградили прекрасных дам

В музее воинской славы состоялись церемония награждения и праздничный концерт, посвященные Международному женскому дню.

Глава Ельца Е. В. Боровских, начальник консервного цеха ООО «Елецкий мясокомбинат» О. И. Евсикова с наградой и председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов.

Участие в мероприятии приняли глава Ельца Е. В. Боровских и председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов. Они сердечно поздравили лучших представительниц организаций и предприятий Ельца.

Почетными грамотами наградили начальника управления образования Г. А. Воронову, генерального директора АО «Елецгидроагрегат» С. Н. Ефимову и гальваника цеха завода В. Н. Бубнову, сборщиц АО «Энергия» Н. П. Лысову и Е. М. Родионову, шлифовщицу ОАО «Гидропривод» И. Д. Глушко, заливщицу ПАО «Прожекторные угли» К. Е. Зотову, начальницу смены службы хранения ООО «Дж. Т. И. Елец» Е. В. Токареву, руководителя консервного цеха ООО «Елецкий мясокомбинат» О. И. Евсикову, шефа службы качества ООО «Медико-производственная компания» М. В. Демину.

Также отметили менеджера ОАО «Колос» О. А. Кравцову, главного экономиста ОГУП «Елецводоканал» Е. Г. Москвитину, начальника юридического отдела и дежурного по переезду цеха погрузо-разгрузочных работ ООО «Елецкий известковый завод» Т. М. Малютину и Л. Н. Моргачеву, руководителя отдела кадров ООО «Елецкий горно-обогатительный рудник» С. П. Пальчикову и старшего экономиста по сбыту АО «Лавский карьер» О. В. Трубицыну.

Благодарственные письма администрации Ельца вручили сотрудницам ООО «Агроснабсахар» А. А. Кузнецовой и Н. А. Оборотовой, ООО «Медико-производственная компания» Н. В. Волковой, ООО «Дж. Т. И. Елец» Е. Г. Рыбаковой, ОАО «Гидропривод» Т. В. Швыревой, МУП Ельца по благоустройству Л. И. Зенегиной, управления коммунального хозяйства Т. П. Лебедевой, управления дорог, транспорта и благоустройства Л. А. Редькиной, МБУ «Благоустройство» Л. В. Фоменко и З. Н. Чаплыгиной, МБУ «Аварийно-спасательная служба» О. А. Крайней, «Автоколонны № 1499» Т. В. Фоминой и Н. Г. Гречихиной, детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка С. В. Боевой, горбольницы № 2 О. Г. Орловой, центра занятости населения Липецкой области Н. П. Гридневой, городского краеведческого музея Е. Л. Андросовой, МФЦ Н. С. Поздняковой, горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко Н. Н. Кирилловой, ЦСЗН Л. В. Макаровой, ветерану спорта Е. А. Агафоновой, Пенсионного фонда РФ по Липецкой области Н. Н. Деевой, отдела ГИБДД И. В. Кузнецовой, а также медикам ЧУЗ «РЖД — Медицина» Р. И. Чабан и детской больницы Е. В. Черепенниковой.